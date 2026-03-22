Μέση Ανατολή: «Έχετε 48 ώρες για να ανοίξετε τα Στενά του Ορμούζ» απειλεί ο Τραμπ – Περισσότεροι από 100 τραυματίες στο Ισραήλ μετά το «σφυροκόπημα» της Τεχεράνης (LIVE)

Η Τεχεράνη απείλησε σήμερα να πλήξει υποδομές κλειδί στη Μέση Ανατολή, απαντώντας αμέσως στο τελεσίγραφο που της έθεσε ο αμερικανός πρόεδρος να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ μέσα σε 48 ώρες, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν.

«Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς (να υφίσταται) απειλή το Στενό του Χορμούζ εντός 48 ωρών από αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή το χρονικό, οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», απείλησε ο Τραμπ με μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος).

Το Ιράν αμέσως απάντησε: αν η Ουάσιγκτον εφαρμόσει την απειλή της, ο ιρανικός στρατός θα στοχοθετήσει τις υποδομές «ενέργειας, τεχνολογίας, πληροφοριών και αφαλάτωσης νερού» στην περιοχή οι οποίες συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Χωρίς ίχνος αποκλιμάκωσης για 23η ημέρα

Κατά την 23η ημέρα του πολέμου, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα κοινά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, το μέτωπο λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Σήμερα τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα «στην καρδιά της Τεχεράνης», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Το Ιράν έπληξε δύο φορές χθες Σάββατο το νότιο Ισραήλ προκαλώντας ζημιές και περισσότερους από 100 τραυματίες.

Το πρώτο πλήγμα είχε στόχο κατοικημένη περιοχή στη Ντιμόνα, μια πόλη όπου βρίσκεται στρατηγικό κέντρο πυρηνικής έρευνας στην έρημο Νεγκέβ, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων, εκ των οποίων ένας σοβαρά.

Video footage from inside a home in Dimona, Southern Israel, shows the moment that an Iranian medium-range ballistic missile struck a nearby residential area of the city, resulting in injured to at least 54. pic.twitter.com/H9DPdO4zJI March 21, 2026

Το δεύτερο εξαπολύθηκε εναντίον της πόλης Αράντ και προκάλεσε τον τραυματισμό 84 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 10 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

«Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ στη μάχη για το μέλλον μας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να πλήττουμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα», υπογράμμισε.

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ενέκρινε νέα πλήγματα «σε όλα τα μέτωπα» μετά τις ιρανικές επιθέσεις, ενώ τα ξημερώματα ακολούθησαν σφοδρά ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη.

Επιθέσεις κατά πυρηνικών υποδομών και εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση

Η τέταρτη εβδομάδα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε με επιθέσεις κατά πυρηνικών υποδομών. Στοχοθετώντας την Ντιμόνα, που απέχει περίπου πέντε χιλιόμετρα από το ισραηλινό κέντρο πυρηνικών ερευνών, το Ιράν δήλωσε ότι ανταπέδωσε το πλήγμα του Ισραήλ εναντίον μιας από τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις στη Νατάνζ, νότια της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι «δεν έχει ενημερωθεί» για ένα τέτοιο πλήγμα και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ισραήλ Kan μετέδωσε ότι πρόκειται για αμερικανική ενέργεια.

Σύμφωνα με τον Ιρανικό Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας «δεν παρατηρήθηκε διαρροή ραδιενεργών υλικών» στη Νατάνζ που είχε βομβαρδιστεί και στις αρχές Μαρτίου.

«Δεν εντοπίστηκαν μη φυσιολογικά επίπεδα ραδιενέργειας», ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για την επίθεση στη Ντιμόνα, μετά την οποία «δεν υπήρξαν ενδείξεις» ζημιάς στο ισραηλινό κέντρο πυρηνικών ερευνών.

Στον απόηχο των πληγμάτων στη Νατάνζ του Ιράν και στην Ντιμόνα του Ισραήλ, ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι απηύθυνε έκκληση «για μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση» προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.

Το Ισραήλ θεωρείται η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει πυρηνικά όπλα, παρότι επισήμως δεν το επιβεβαιώνει.

Η Ρωσία, παραδοσιακός σύμμαχος του Ιράν, καταδίκασε τα «ανεύθυνα» πλήγματα, υπογραμμίζοντας ότι ελλοχεύει «κίνδυνος καταστροφής για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Πύραυλοι εναντίον του Ριάντ

Στο μεταξύ συνεχίζονται τα ιρανικά αντίποινα εναντίον των χωρών του Κόλπου, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό υδρογονανθράκων.

Σήμερα τρεις βαλλιστικοί πύραυλοι είχαν στόχο την περιοχή του Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ο ένας αναχαιτίστηκε και δύο προσγειώθηκαν σε μη κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ανέφερε επίσης, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, την καταστροφή αρκετών drones.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν επίσης ότι αντιδρούν σε επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν. Το υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε τα ξημερώματα πως η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί για την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Εκπρόσωπος του υπουργείου ανέφερε πως τρία drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Ο ντε φάκτο αποκλεισμός του Στενού του Χορμούζ από την Τεχεράνη, μιας κρίσιμης εμπορικής οδού, έχει προκαλέσει αλματώδη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία.

Εξάλλου «άγνωστο βλήμα» εξερράγη σήμερα κοντά σε ένα φορτηγό πλοίο που έπλεε στον Κόλπο βόρεια της πόλης Σάρτζα των Εμιράτων, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Περίπου 20 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιαπωνίας, δήλωσαν ότι είναι «έτοιμες να συμβάλουν στις προσπάθειες» που απαιτούνται για το άνοιγμα του Στενού.

Μάχες μεταξύ Χεζμπολάχ και IDF για τον έλεγχο της Χιάμ

Την ίδια ώρα, σφοδρές συγκρούσεις, μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ για τον έλεγχο της στρατηγικής πόλης Χιάμ, καταγράφονται στον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι μάχεται με τον ισραηλινό στρατό χρησιμοποιώντας όπλα μέσου και μεγάλου βεληνεκούς, χωρίς ωστόσο να δίνει στοιχεία για απώλειες ή ζημιές. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός προβαίνει σε εκτιμήσεις για τον αριθμό των μαχητών που έχει πλήξει, χωρίς να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Η πόλη Χιάμ θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς εάν περάσει υπό ισραηλινό έλεγχο, θα μπορούσε να διακόψει τις γραμμές ανεφοδιασμού της Χεζμπολάχ από τα ανατολικά προς τον νότο. Αντίθετα, για τη Χεζμπολάχ η διατήρησή της είναι κρίσιμη, καθώς προσφέρει εποπτεία σε μεγάλο μέρος του νότιου Λιβάνου και του βόρειου Ισραήλ.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η Χεζμπολάχ έχει αποδυναμωθεί σε σχέση με προηγούμενες συγκρούσεις, καθώς βασικές γραμμές ανεφοδιασμού από το Ιράν μέσω Συρίας έχουν διακοπεί, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποτιμηθεί με ακρίβεια το μέγεθος αυτής της αποδυνάμωσης.

Ιράκ: Φιλοϊρανική οργάνωση πραγματοποίησε 21 επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις μέσα σε 24 ώρες

Η οργάνωση «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 21 επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ και στην ευρύτερη περιοχή μέσα στο τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με την ίδια, στις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες drones και ρουκέτες.

