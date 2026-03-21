Βρετανός στρατηγός μετά την επίθεση στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία: «Οι ιρανικοί πύραυλοι πιο ισχυροί από ό,τι εκτιμούσαμε»

Στόχος ιρανικής πυραυλικής επίθεσης έγινε η αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους, κανένας από τους πυραύλους δεν πέτυχε τον στόχο του. Η Wall Street Journal, επικαλούμενη δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι ένας από τους πυραύλους παρουσίασε δυσλειτουργία και ότι ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο εκτόξευσε έναν αναχαιτιστικό πύραυλο SM-3 κατά του άλλου. Δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί αν πραγματοποιήθηκε αναχαίτιση, ανέφερε ένας από αυτούς.

Σημαντική προσπάθεια του Ιράν να φτάσει πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή και να απειλήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ

Οι εκτοξεύσεις σηματοδότησαν μια σημαντική προσπάθεια του Ιράν να φτάσει πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή και να απειλήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ, ανέφερε η WSJ.

Αξιωματούχος στο CNN περιέγραψε ως ένα κρίσιμο στρατιωτικό ορμητήριο των ΗΠΑ στο εξωτερικό για επιχειρήσεις μακριά από τη χώρα και ένα βασικό αεροδρόμιο για τον στόλο βαρέων βομβαρδιστικών του αμερικανικού στρατού.

Ο στρατηγός Σερ Ρίτσαρντ Μπάρονς, πρώην διοικητής της Διοίκησης Ενωμένων Δυνάμεων, υπογράμμισε ότι η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποδεικνύει ότι οι πύραυλοι του Ιράν είναι «πιο ισχυροί από ό,τι αρχικά εκτιμούσαμε».

Μιλώντας στην εκπομπή «Today», ο Σερ Ρίτσαρντ δήλωσε: «Παλαιότερα θεωρούσαμε ότι οι πύραυλοι του Ιράν είχαν βεληνεκές 2.000 χλμ., ενώ το Ντιέγκο Γκαρσία απέχει 3.800 χλμ. από το Ιράν».

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό ποιον πύραυλο χρησιμοποίησε το Ιράν για να χτυπήσει το Ντιέγκο Γκαρσία.

Το Ιράν είχε προηγουμένως καυχηθεί ότι οι νεότερες εκδόσεις του Khorramshahr, ενός πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς με κανονική εμβέλεια 1.000 και 2.000 χλμ., θα μπορούσαν να φτάσουν στο Ντιέγκο Γκαρσία.

Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι η εμβέλεια του Khorramshahr θα μπορούσε να μεγαλώσει με μια μικρότερη κεφαλή.

Διαβάστε επίσης:

