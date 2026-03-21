ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στη Νατάνζ – Bαλλιστικούς πυραύλους στον Ινδικό Ωκεανό εκτόξευσε η Τεχεράνη, όλες οι εξελίξεις

Νέα επίθεση στην πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ, στην κεντρική περιοχή του Ιράν, εξαπέλυσαν το πρωί του Σαββάτου Ισραήλ και ΗΠΑ, καθώς ο πόλεμος στην περιοχή συνεχίζεται χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης για τέταρτη εβδομάδα.

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι επλήγη η εγκατάσταση εμπλουτισμού Σαχίντ Αχμάντι Ροσάν στη Νατάνζ, κάνοντας λόγο για «εγκληματικές επιθέσεις» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Iranian Atomic Energy Organization:



The Natanz nuclear facility was targeted again this morning in a U.S.-Israeli attack.



The attack did not result in radioactive leakage due to precautionary measures taken.



The attack on the uranium enrichment complex in Natanz violates the…

Η επίθεση σε μία από τις βασικές πυρηνικές υποδομές του Ιράν για τον εμπλουτισμό ουρανίου, στην επαρχία Ισφαχαν, δεν προκάλεσε διαρροή ραδιενεργού υλικού.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, το πλήγμα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεσμεύσεις όπως η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, καθώς και άλλους κανονισμούς που σχετίζονται με την πυρηνική ασφάλεια.

Η Νατάνζ, που βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνη, είχε αποτελέσει στόχο ισραηλινών επιθέσεων κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου Ιράν–Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025. Τον περασμένο Μάρτιο, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανέφερε ότι η εγκατάσταση είχε υποστεί ζημιές μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου, χωρίς όμως να υπάρχει επιβεβαιωμένη ανεξέλεγκτη ραδιενέργεια.

Στόχος και η έδρα της ιρακινής Υπηρεσίας Πληροφοριών στη Βαγδάτη

Η έδρα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ιράκ στη Βαγδάτη «έγινε στόχος από drone» νωρίς το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Ιρακινού Κέντρου Ασφάλειας ΜΜΕ, σε σύντομη δήλωσή του.

Το κτίριο στη συνοικία Μανσούρ δέχθηκε επίθεση στις 10:15 τοπική ώρα, ανέφερε ο στρατηγός Saad Maan, προσθέτοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

«Το Ιράν προσφέρει ασφαλή διέλευση πλοίων στα στενά του Ορμούζ»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επανέλαβε σε δηλώσεις του πως τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά, υπό την προϋπόθεση ότι οι χώρες επικοινωνούν με την Τεχεράνη.

«Δεν έχουμε κλείσει αυτή τη διώρυγα. Κατά την άποψή μας, η διώρυγα είναι ανοιχτή. Είναι κλειστή μόνο για πλοία που ανήκουν στους εχθρούς μας, σε χώρες που μας επιτίθενται. Για τις άλλες χώρες, τα πλοία μπορούν να διέλθουν», δήλωσε ο Αραγτσί σε συνέντευξή του στο ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo News την Παρασκευή.

«Είμαστε έτοιμοι να τους παρέχουμε ασφαλή διέλευση σε περίπτωση επικοινωνίας… Το μόνο που χρειάζεται είναι να επικοινωνήσουν μαζί μας για να συζητήσουμε πώς θα γίνει αυτή η διέλευση» είπε, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη «θα συνεχίσει να αμύνεται για όσα χρειαστεί».

Πιέσεις Τραμπ στους συμμάχους

Την ώρα που το CBS μεταδίδει πως οι ΗΠΑ προετοιμάζονται εντατικά για πιθανή χρήση χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν, ο Ντόνταλντ Τραμπ καλεί τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και τις χώρες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού να εμπλακούν στην κρίση στον Περσικό Κόλπο.

Στην τελευταία του ανάρτηση στο Truth Social την Παρασκευή, άσκησε πίεση στα κράτη αυτά για να συμμετάσχουν στην αποστολή προστασίας της Διώρυγας του Ορμούζ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε μέλη του ΝΑΤΟ «χάρτινη τίγρη» και παραπονέθηκε ότι, ενώ δεν τους αρέσουν οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε μια συμμαχία για να ανοίξουν τη διώρυγα.

Η έκκληση για υποστήριξη ξεκίνησε περίπου πριν από μία εβδομάδα, όταν ο Τραμπ ανέφερε επτά χώρες στα social media, και από τότε συνεχίζει να ασκεί πίεση – τόσο διαδικτυακά όσο και στις εμφανίσεις του στον Λευκό Οίκο μπροστά σε δημοσιογράφους.

Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γαρσία

Επίθεση με δύο βαλλιστικούς πυραύλους ενδιάμεσου βεληνεκούς (IRBM) κατά της κοινής αμερικανο-βρετανικής στρατιωτικής βάσης στο Ντιέγκο Γκάρσια, στον Ινδικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, που επικαλείται πολλαπλές πηγές εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, ο ένας από τους δύο πυραύλους απέτυχε κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ ο δεύτερος αναχαιτίστηκε από αμερικανικό αντιτορπιλικό που χρησιμοποίησε πύραυλο τύπου SM-3, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν αναχαίτιση ήταν επιτυχής.

The Khorramshahr-4 is likely the intermediate-range ballistic missile that Iran used in the attempted attack on Diego Garcia, which analysts had previously assessed may have a range of +4,000km, though it had only been proven at between 2,000-3,000km. Such an attack would suggest…

Κανένας από τους δύο πυραύλους δεν έπληξε τελικά τη βάση που απέχει περίπου 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν.

Επιβεβαίωσε η Τεχεράνη

Το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αμερικανοβρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, ένα νησί στον Ινδικό Ωκεανό, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο Mehr, επιβεβαιώνοντας την ενέργεια.

Το Mehr τόνισε πως πρόκειται για «σημαντικό βήμα (…) το οποίο αποδεικνύει ότι το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν είναι μεγαλύτερο από αυτό που φανταζόταν προηγουμένως ο εχθρός».

Η Ντιέγκο Γκαρσία, που βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο νησί στο αρχιπέλαγος Τσάγκος, βρετανικό έδαφος, είναι μία από τις δύο βάσεις τις οποίες η Βρετανία έχει δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν για «συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν».

Πρόκειται για στρατηγικής σημασίας βάση για τις ΗΠΑ, καθώς εκεί σταθμεύουν κυρίως πυρηνοκίνητα υποβρύχια, βομβαρδιστικά και αντιτορπιλικά.

Η Βρετανία υπέγραψε το 2025 συμφωνία για την επιστροφή του αρχιπελάγους Τσάγκος στον Μαυρίκιο, όμως διατήρησε τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία μέσω μίσθωσης διάρκειας 99 ετών.

Ιράν: Χτυπήσαμε δεξαμενές καυσίμων και αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε με drones δεξαμενές καυσίμων και αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πούτιν: Η Ρωσία στηρίζει το Ιράν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την υποστήριξή του προς το Ιράν και την ηγεσία του.

Ο Ρώσος πρόεδρος συνεχάρη τους Ιρανούς ηγέτες για το Νορούζ, το περσικό νέο έτος, και δήλωσε ότι η Μόσχα παραμένει πιστός φίλος και αξιόπιστος εταίρος της Τεχεράνης, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο Πούτιν είχε προηγουμένως συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος δήλωσε ότι οι δύο άνδρες είχαν «μια πολύ καλή συζήτηση» μέσω τηλεφώνου και ότι «αυτός (σ.σ. ο Πούτιν) θέλει να βοηθήσει».

Ωστόσο, σε μεταγενέστερες δηλώσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε επίσης ότι πιστεύει ότι ο Πούτιν «ίσως βοηθά (σ.σ. το Ιράν) λίγο».

Νέο κύμα ιρανικών πυραύλων προς το Ισραήλ

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση για πυραυλική επίθεση – τουλάχιστον την 4η μέσα σε λίγες ώρες – καλώντας τους πολίτες να μετακινηθούν σε καταφύγια και να παραμείνουν εκεί μέχρι να περάσει η απειλή.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα συστήματα αεράμυνας λειτουργούν για να αναχαιτίσουν τους πυραύλους, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν στις τελευταίες ώρες.

Η συνεχής εκτόξευση πυραύλων αποτελεί μέρος της ευρύτερης κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με πολλαπλές επιθέσεις και απαντήσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες.

Ισραήλ και χώρες του Κόλπου απαντούν σε επιθέσεις

Το Ισραήλ απάντησε σε αρκετές επιθέσεις τις τελευταίες ώρες. Οι IDF επιβεβαίωσαν ότι στάλθηκαν ειδοποιήσεις στο κοινό ως προληπτικό μέτρο, ενώ τα συστήματα αεράμυνας λειτουργούσαν για να «αναχαιτίσουν την απειλή».

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δεκάδες drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το γειτονικό Κουβέιτ επιβεβαίωσε ότι το σύστημα αεράμυνάς του ενεργοποιήθηκε σε απάντηση σε «εχθρικούς πυραύλους και drones».

Νωρίτερα, το Ιράν απείλησε να πλήξει την πόλη Ras Al Khaimah στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο μιας διαμάχης για δύο νησιά που κατέχει το Ιράν αλλά διεκδικούν εδώ και καιρό τα Εμιράτα.

Τεχεράνη: Προειδοποίηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε σήμερα ότι θα στοχοθετήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εάν χρησιμοποιηθεί το έδαφός τους για επιθέσεις εναντίον νησιών του Κόλπου που ελέγχονται από το Ιράν, τα οποία όμως διεκδικούν τα Εμιράτα.

«Προειδοποιούμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι, εάν εξαπολυθούν νέες επιθέσεις από το έδαφός τους εναντίον των ιρανικών νησιών Αμπού Μούσα και Μεγάλο Τουνμπ στον Περσικό Κόλπο, οι ισχυρές ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ρας αλ Χάιμα, στα ΗΑΕ», ανέφερε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν Χάταμ αλ Ανμπίγια σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Τα νησιά Αμπού Μούσα και Μεγάλο και Μικρό Τουνμπ, που βρίσκονται στον Κόλπο κοντά στην είσοδο του Στενού του Χορμούζ μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, αποτελούν εδώ και καιρό πηγή έντασης μεταξύ του Ιράν και των ΗΑΕ.

Το Ιράν κατηγορεί τους γείτονές του στον Κόλπο ότι επιτρέπουν στις αμερικανικές δυνάμεις να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του από τα εδάφη τους. Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου έχει εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους και drone εναντίον αμερικανικών συμφερόντων σε αυτές τις χώρες.

Νέο ισραηλινό «σφυροκόπημα» στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη λιβανική πρωτεύουσα, τη Βηρυτό.

Τα λιβανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν δύο αεροπορικές επιδρομές. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα αφότου ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε αργά το βράδυ εντολές εκκένωσης για επτά συνοικίες στα νότια προάστια της Βηρυτού, γνωστές ως Νταχίε, όπου έχει την έδρα της η Χεζμπολάχ.

Υπήρξαν επίσης ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Αναφορές αναφέρουν ότι χτυπήθηκε ένα σπίτι στην πόλη Γκαντουριέ και ότι τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε.

Σε ολόκληρο τον Λίβανο, περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη αυτής της σύγκρουσης, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί.

Εν τω μεταξύ, η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι εκτόξευσε ρουκέτες κατά της ισραηλινής βάσης Φιλόν, κοντά στη βόρεια πόλη Ρος Πίνα.

Ιράκ: Επίθεση με drones σε συνοικία της Βαγδάτης

Επίθεση με drones είχε στόχο τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράκ σε συνοικία της Βαγδάτης, δήλωσε Ιρακινός υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας.

Περίπου στις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας) «ένα drone στοχοθέτησε το αρχηγείο της Ιρακινής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στη συνοικία Μάνσουρ», επεσήμανε ο στρατηγός Σάαντ Μάαν, εκπρόσωπος των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράκ σε λακωνική ανακοίνωσή του.

Νωρίτερα Ιρακινός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, είχε δηλώσει στο AFP ότι η επίθεση – που σημειώθηκε εν μέσω εορτασμών για τη γιορτή Άιντ αλ Φιτρ για το τέλος του Ραμαζανού – είχε στόχο «το κτίριο τηλεπικοινωνιών» τη ιρακινής υπηρεσίας Πληροφοριών που συνεργάζεται με Αμερικανούς συμβούλους στο Ιράκ στη μάχη κατά των τζιχαντιστών.

Δεύτερο drone, που μαγνητοσκοπούσε την επιχείρηση, έπεσε στους χώρους αθλητικού κέντρου όπου συχνάζουν πλούσιοι Ιρακινοί και διπλωμάτες, πρόσθεσε.

Το Ιράκ έχει συρθεί στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, μια σύρραξη που επιθυμούσε να αποφύγει με κάθε κόστος.

Ιρακινές φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες αναλαμβάνουν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών ή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα γίνονται στόχος πληγμάτων του Ισραήλ ή των ΗΠΑ.

Αργά χθες Παρασκευή το βράδυ ένας μαχητής της Χασντ αλ Σάμπι σκοτώθηκε. Αυτός ο συνασπισμός παραστρατιωτικών, στον οποίο συμμετέχουν και φιλοϊρανικές ομάδες, απέδωσε την ευθύνη για τον θάνατο αυτό «σε σιωνοαμερικανικό πλήγμα».

Ο βομβαρδισμός αυτός έπληξε τη στρατιωτική αεροπορική βάση Χλέουα, στην επαρχία Τουζ Χορμάτου, νότια του Κιρκούκ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Χασντ, η οποία πλέον έχει ενταχθεί στις τακτικές δυνάμεις του Ιράκ.

Το Πεντάγωνο παραδέχθηκε την Πέμπτη για πρώτη φορά ότι χρησιμοποιεί ελικόπτερα για να πλήττει ένοπλες φιλοϊρανικές ομάδες στο Ιράκ.

Παράλληλα τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο τουλάχιστον τρεις επιθέσεις με drones είχε στόχο ένα διπλωματικό και ένα επιμελητειακό κέντρο των ΗΠΑ όπου φιλοξενούνται στρατιωτικοί στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο ένας από τους δύο έκανε λόγο για πυρκαγιά κοντά σε αυτή τη βάση μετά την τρίτη επίθεση.

Νεκρός αξιωματικός

Ένας αξιωματικός του ιρακινού στρατού σκοτώθηκε σε επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα “εκτός νόμου ομάδες” εναντίον του αρχηγείο της Ιρακινής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο κέντρο της Βαγδάτης, ανακοίνωσε η υπηρεσία.

“Ένας αξιωματικός έπεσε μάρτυρας”, ανέφερε η υπηρεσία Πληροφοριών του Ιράκ σε ανακοίνωσή της, καταγγέλλοντας “μια τρομοκρατική επίθεση που εξαπέλυσαν στοιχεία εκτός νόμου”.

Αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας και πηγή από την ιρακινή πολιτική προστασία δήλωσαν ότι ένας δεύτερος αξιωματικός τραυματίστηκε από την επίθεση αυτή.

Ιράν: Χιλιάδες πιστοί συμμετείχαν στην προσευχή για τη γιορτή Άιντ αλ Φιτρ

Παρά τον κίνδυνο των βομβαρδισμών, χιλιάδες πιστοί στο Ιράν συμμετείχαν σήμερα στις προσευχές για τη γιορτή Άιντ αλ Φιτρ, που σηματοδοτεί το τέλος του μήνα νηστείας του Ραμαζανιού.

Στο Ιράν, μια χώρα η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι σιίτες, το Ραμαζάνι τελείωσε μία ημέρα αργότερα απ’ ό,τι στις περισσότερες άλλες, κυρίως σουνιτικές, μουσουλμανικές χώρες.

Από τα ξημερώματα πλήθος πιστών συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Τεχεράνης για τη μεγάλη προσευχή στο Μεγάλο Τέμενος του Ιμάμη Χομεϊνί. Ελλείψει χώρου, πολλοί παρακολούθησαν την προσευχή έξω από το τέμενος, με την τηλεόραση να μεταδίδει εικόνες από την περιοχή γύρω από το τζαμί γεμάτη κόσμο, παρά τους τακτικούς βομβαρδισμούς που υφίσταται η Τεχεράνη.

Αντίστοιχες σκηνές εκτυλίχθηκαν και σε άλλες πόλεις του Ιράν.

Τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο πολλά πλήγματα είχαν στόχο συνοικίες της Τεχεράνης και των περιχώρων της, όπως και την Ισφαχάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.

Φέτος η τελευταία ημέρα του Ραμαζανιού συμπίπτει με το Νορούζ, την περσική Πρωτοχρονιά, η οποία γιορτάστηκε σε μια ζοφερή ατμόσφαιρα, καθώς το Ιράν είναι στόχος ισραηλινών και αμερικανικών βομβαρδισμών από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Το Ιράν αποκαλεί τη σύγκρουση, η οποία εισέρχεται σήμερα στην τέταρτη εβδομάδα της, «πόλεμος του Ραμαζανιού».

