Νετανιάχου μετά τα ιρανικά χτυπήματα: «Δύσκολη βραδιά – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα»

Σε δήλωση σχετικά με την «πολύ δύσκολη βραδιά στην εκστρατεία για το μέλλον μας» προχώρησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα, με αποτέλεσμα δεκάδες τραυματίες – κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι μίλησε με τον δήμαρχο του Αράντ, αφού προηγουμένως είχε συνομιλήσει με τον δήμαρχο της Ντιμόνα, όπου πάνω από 30 άτομα τραυματίστηκαν από ιρανική πυραυλική επίθεση, και κάλεσε τα υπουργεία «να παράσχουν κάθε απαραίτητη βοήθεια».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



“This has been a very difficult evening in the battle for our future. A short while ago, I spoke with Arad Mayor Yair Ma’ayan, and asked to convey, on behalf of all the citizens of Israel, our prayers for the recovery of the wounded. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 21, 2026

«Ενισχύω τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και διάσωσης που επιχειρούν επί του πεδίου και καλώ όλους να υπακούσουν στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε: «Ο εχθρός πήρε για μία ακόμη φορά ένα αλησμόνητο μάθημα. Η πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Ντιμόνα έστειλε και πάλι ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής από τους ιρανικούς πυραύλους. Ο εχθρός πρέπει να παραδοθεί πριν να είναι πολύ αργά».

Ιρανικό πλήγμα με πύραυλο κατά της ισραηλινής πόλης Αράντ: Δεκάδες τραυματίες, εκτεταμένες ζημιές (Video)

Το Ιράν σφυροκοπά το Ισραήλ με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων – Δεκάδες τραυματίες στο Αράντ μετά το πλήγμα στη Ντιμόνα, live οι εξελίξεις

Τρομο-μήνυμα από IDF: Το βεληνεκές των πυραύλων της Τεχεράνης φτάνει Βερολίνο, Παρίσι, Ρώμη – Είμαστε στα μισά της εκστρατείας











