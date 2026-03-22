ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 02:16
22.03.2026 00:26

Νετανιάχου μετά τα ιρανικά χτυπήματα: «Δύσκολη βραδιά – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα»

22.03.2026 00:26
Σε δήλωση σχετικά με την «πολύ δύσκολη βραδιά στην εκστρατεία για το μέλλον μας» προχώρησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα, με αποτέλεσμα δεκάδες τραυματίες – κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι μίλησε με τον δήμαρχο του Αράντ, αφού προηγουμένως είχε συνομιλήσει με τον δήμαρχο της Ντιμόνα, όπου πάνω από 30 άτομα τραυματίστηκαν από ιρανική πυραυλική επίθεση, και κάλεσε τα υπουργεία «να παράσχουν κάθε απαραίτητη βοήθεια».

«Ενισχύω τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και διάσωσης που επιχειρούν επί του πεδίου και καλώ όλους να υπακούσουν στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε: «Ο εχθρός πήρε για μία ακόμη φορά ένα αλησμόνητο μάθημα. Η πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Ντιμόνα έστειλε και πάλι ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής από τους ιρανικούς πυραύλους. Ο εχθρός πρέπει να παραδοθεί πριν να είναι πολύ αργά».

ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου μετά τα ιρανικά χτυπήματα: «Δύσκολη βραδιά – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα»

ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου μετά τα ιρανικά χτυπήματα: «Δύσκολη βραδιά – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα»

