Ιρανικό πλήγμα με πύραυλο κατά της ισραηλινής πόλης Αράντ: Δεκάδες τραυματίες, εκτεταμένες ζημιές (Video)

Μετά την εκτόξευση ιρανικού πυραύλου κατά της πόλης Ντιμόνα, η Τεχεράνη εκτόξευσε νέο πύραυλο κατά του νοτίου Ισραήλ, ο οποίος έπεσε στην πόλη Αραντ.

🇮🇷⚡🇮🇱 ~ Yediot Ahronot: 20 buildings were damaged at the site of the Iranian missile fall in Arad, southern Israel

– The Iranian bombing that targeted Arad caused the largest number of casualties since the start of the war and destroyed an entire neighborhood

Το «άμεσο πλήγμα» πυραύλου στην πόλη Αραντ του νοτίου Ισραήλ προκάλεσε μεγάλες ζημιές και τον τραυματισμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές υπηρεσίες.

ÚLTIMA HORA: Israel acaba de declarar un incidente con múltiples víctimas después de que un misil balístico iraní causara más de 100 heridos en Arad, incluyendo una NIÑA DE 5 AÑOS en estado grave.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης παρέχουν ιατρική περίθαλψη και μεταφέρουν 64 ασθενείς σε νοσοκομεία με δεκάδες ασθενοφόρα, κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας, καθώς και ελικόπτερα. Μεταξύ αυτών, 7 ασθενείς βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, 15 σε μέτρια κατάσταση και 42 σε ήπια κατάσταση. Οι ομάδες της MDA (εθνική υπηρεσία επείγουσας ιατρικής βοήθειας) συνεχίζουν τις έρευνες για ενδεχόμενα επιπλέον θύματα.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των τραυματιών, και ένα κοριτσάκι ηλικίας 5 ετών βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Σε συνέχεια των πρώτων πληροφοριών για πλήγμα την πόλη Αραντ, ο πύραυλος έπληξε το κέντρο της πόλης και πολλά κτίρια κατοικιών», ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του νότιου τομέα του Ισραήλ.

7 dead over 100 wounded and people trapped following #Iranian #ballistic #missile impact in Arad, southern #Israel (another one got through)



Multiple casualties reported following Iranian ballistic missile impact in #Arad, southern Israel

«Τρία κτίρια χτυπήθηκαν άμεσα και έχουν εντοπισθεί σοβαρές δομικές ζημιές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε όροφο ενός από τα κτίρια (…) Υπάρχουν θύματα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η έκρηξη του πυραύλου, ο οποίος εκτιμάται ότι έφερε συμβατική κεφαλή με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε πολλά κτίρια, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Η πόλη Αραντ βρίσκεται σε απόσταση 25 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Ντιμόνα, η οποία φιλοξενεί το στρατηγικής σημασίας Κέντρο Πυρηνικής Ερευνας της Νεγκέβ Σιμόν Πέρες, το οποίο, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, εμπλέκεται στην παραγωγή πυρηνικών όπλων τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες.

Ελάχιστες πληροφορίες έχουν διαρρεύσει σχετικά με το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, που απέχει 13 χιλιόμετρα από την ομώνυμη πόλη.

Το Ισραήλ τηρεί στάση «στρατηγικής αμφισημίας», δηλαδή δεν επιβεβαιώνει, αλλά ούτε διαψεύδει ότι κατέχει πυρηνικά όπλα.

Η ιρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Ντιμόνα συμπίπτει με τα αμερικανικά πλήγματα κατά του ιρανικού πυρηνικού συμπλέγματος της Νατάνζ.

İran füzelerinin isabet ettiği İsrail'in Arad kentinde geniş çaplı yıkım yaşandı, çok sayıda kişi yaralandı.

Τριάντα άτομα τραυματίσθηκαν κατά το δεύτερο αυτό πλήγμα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών, ενώ οι πρώτες εικόνες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικημένη περιοχή.

