Ιρανικό πλήγμα με πύραυλο κατά της ισραηλινής πόλης Αράντ: Δεκάδες τραυματίες, εκτεταμένες ζημιές (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μετά την εκτόξευση ιρανικού πυραύλου κατά της πόλης Ντιμόνα, η Τεχεράνη εκτόξευσε νέο πύραυλο κατά του νοτίου Ισραήλ, ο οποίος έπεσε στην πόλη Αραντ.
Το «άμεσο πλήγμα» πυραύλου στην πόλη Αραντ του νοτίου Ισραήλ προκάλεσε μεγάλες ζημιές και τον τραυματισμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές υπηρεσίες.
Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης παρέχουν ιατρική περίθαλψη και μεταφέρουν 64 ασθενείς σε νοσοκομεία με δεκάδες ασθενοφόρα, κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας, καθώς και ελικόπτερα. Μεταξύ αυτών, 7 ασθενείς βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, 15 σε μέτρια κατάσταση και 42 σε ήπια κατάσταση. Οι ομάδες της MDA (εθνική υπηρεσία επείγουσας ιατρικής βοήθειας) συνεχίζουν τις έρευνες για ενδεχόμενα επιπλέον θύματα.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των τραυματιών, και ένα κοριτσάκι ηλικίας 5 ετών βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
«Σε συνέχεια των πρώτων πληροφοριών για πλήγμα την πόλη Αραντ, ο πύραυλος έπληξε το κέντρο της πόλης και πολλά κτίρια κατοικιών», ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του νότιου τομέα του Ισραήλ.
«Τρία κτίρια χτυπήθηκαν άμεσα και έχουν εντοπισθεί σοβαρές δομικές ζημιές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε όροφο ενός από τα κτίρια (…) Υπάρχουν θύματα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Η έκρηξη του πυραύλου, ο οποίος εκτιμάται ότι έφερε συμβατική κεφαλή με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε πολλά κτίρια, σύμφωνα με τους Times of Israel.
Η πόλη Αραντ βρίσκεται σε απόσταση 25 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Ντιμόνα, η οποία φιλοξενεί το στρατηγικής σημασίας Κέντρο Πυρηνικής Ερευνας της Νεγκέβ Σιμόν Πέρες, το οποίο, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, εμπλέκεται στην παραγωγή πυρηνικών όπλων τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες.
Ελάχιστες πληροφορίες έχουν διαρρεύσει σχετικά με το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, που απέχει 13 χιλιόμετρα από την ομώνυμη πόλη.
Το Ισραήλ τηρεί στάση «στρατηγικής αμφισημίας», δηλαδή δεν επιβεβαιώνει, αλλά ούτε διαψεύδει ότι κατέχει πυρηνικά όπλα.
Η ιρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Ντιμόνα συμπίπτει με τα αμερικανικά πλήγματα κατά του ιρανικού πυρηνικού συμπλέγματος της Νατάνζ.
Τριάντα άτομα τραυματίσθηκαν κατά το δεύτερο αυτό πλήγμα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών, ενώ οι πρώτες εικόνες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικημένη περιοχή.
Διαβάστε επίσης:
Το Ιράν σφυροκοπά το Ισραήλ με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων – Δεκάδες τραυματίες στο Αράντ μετά το πλήγμα στη Ντιμόνα, live οι εξελίξεις
Τρομο-μήνυμα από IDF: Το βεληνεκές των πυραύλων της Τεχεράνης φτάνει Βερολίνο, Παρίσι, Ρώμη – Είμαστε στα μισά της εκστρατείας
Axios: Γουίτκοφ και Κούσνερ σε συζητήσεις για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.