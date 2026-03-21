Ισραήλ: 47 τραυματίες, σε σοβαρή κατάσταση 12χρονος, από την πυραυλική επίθεση στη Ντιμόνα – Αντίποινα για τη Νατάνζ, λέει το Ιράν

Η εκτόξευση σήμερα πυραύλου κατά της πόλης Ντιμόνα του Ισραήλ που φιλοξενεί το Κέντρο Πυρηνικής Ερευνας της Νεγκέβ Σιμόν Πέρες αποτελεί «απάντηση» στην επίθεση κατά του πυρηνικού συμπλέγματος της Νατάνζ, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Η πυραυλική επίθεση του Ιράν, όπως γνωστοποιήθηκε και με την δημοσιοποίηση σχετικού βιντεοληπτικού υλικού, σημειώθηκε στην πόλη Ντιμόνα του Νότιου Ισραήλ όπου και βρίσκεται το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Shimon Peres Negev.

Ο αριθμός των ατόμων που νοσηλεύονται μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση στη Ντιμόνα ανέρχεται σε 47, σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

Initial report: Direct hit in Dimona, southern Israel. pic.twitter.com/k4tvKBgTOk — ILRedAlert (@ILRedAlert) March 21, 2026

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται ένα μικρό αγόρι που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, αφού χτυπήθηκε από θραύσματα και μια γυναίκα περίπου 30 ετών τραυματίστηκε από θραύσματα γυαλιού, ενώ δεκάδες άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα ή υπέστησαν οξεία κρίση άγχους.

Η κατάσταση ενός 12χρονου αγοριού που τραυματίστηκε από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο στη Ντιμόνα επιδεινώθηκε, όπως αναφέρουν ιατρικοί αξιωματούχοι.

Reports now of possible Iranian ballistic impacts in the Southern Israeli city of Dimona, the site of Israel’s Shimon Peres Negev Nuclear Research Center. pic.twitter.com/xRLxmpZmMR — OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2026

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom δήλωσε ότι συνολικά 23 άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση, μεταξύ των οποίων το αγόρι και μια γυναίκα περίπου 30 ετών σε μέτρια κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι 21 είχαν ελαφρά τραύματα.

Ο 12χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Soroka στο Beer Sheva, με σοβαρή κατάσταση λόγω τραυματισμού από θραύσματα. Άλλοι ασθενείς στο ίδιο νοσοκομείο βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Ο πύραυλος, που μετέφερε μεγάλο πολεμικό κεφάλαιο, προκάλεσε επίσης ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια της περιοχής, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Η Ντιμόνα αποτελεί ένα εξαιρετικά «ευαίσθητο σημείο» καθώς εκεί, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκεται εγκατάσταση που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ.

Το Ισραήλ δεν επιβεβαιώνει επίσημα ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, αλλά θεωρείται ευρέως γνωστό ότι εκεί παράγεται ή έχει παραχθεί πυρηνικό υλικό.

Η Τεχεράνη ανέφερε ότι η επίθεση στη Ντιμόνα αποτελεί αντίποινα για τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί κατά της εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στο Νατάνζ του Ιράν.

