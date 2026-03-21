ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 22:18
21.03.2026 20:23

Πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI που ερεύνησε τη ρωσική ανάμιξη στις προεδρικές εκλογές του 2016 – Η απίστευτη αντίδραση Τραμπ

21.03.2026 20:23
Σε ηλικία 81 ετών πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI Ρόμπερτ Μιούλερ, ο οποίος είχε ηγηθεί της έρευνας στην υπόθεση περί ρωσικής ανάμιξης στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016.

Σε ανακοίνωση της οικογένειάς του, η οποία μεταδόθηκε από τους New York Times μέσω της πλατφόρμας Χ, αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη γνωστοποιούμε ότι ο Μπομπ έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ. Η οικογένεια ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της».

Ο Μιούλερ είχε οριστεί το 2017 ως ειδικός σύμβουλος από τον τότε γενικό εισαγγελέα Ροντ Ρόζενσταϊν, προκειμένου να επιβλέψει την ομοσπονδιακή έρευνα σχετικά με την παρέμβαση της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Άνθρωπος συγκρατημένος και διακριτικός, έφερε εις πέρας την αποστολή του με άκρα μυστικότητα και τον Απρίλιο του 2019 παρουσίασε τα συμπεράσματά του σε έναν τόμο περισσότερων των 400 σελίδων.

Εκεί περιέγραφε τις ρωσικές προσπάθειες για την παροχή βοήθειας της Μόσχας προς τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016, αλλά πρόσθετε ότι δεν είχε συγκεντρώσει αποδείξεις για συνωμοσία μεταξύ της Μόσχας και της προεκλογικής ομάδας του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου

Μετά τη γνωστοποίηση της είδησης του θανάτου του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση, στην οποία ανέφερε: «Ο Ρόμπερτ Μιούλερ μόλις πέθανε. Ωραία, χαίρομαι που πέθανε. Δεν μπορεί πλέον να βλάψει αθώους ανθρώπους!».

Διαβάστε επίσης:

Ιρανικός πύραυλος στην Ντιμόνα, κοντά σε πυρηνικό αντιδραστήρα του Ισραήλ – Τις ΗΠΑ «δείχνει» ο IDF για τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Νατάνζ, live οι εξελίξεις

Κύπρος: Ο Στάρμερ δήλωσε στον Χριστοδουλίδη ότι οι βρετανικές βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις

ΗΠΑ: Αντίποινα αναμένει ο Τζο Κεντ μετά την ηχηρή παραίτησή του, αλλά δεν μετανιώνει: «Τα γεγονότα είναι με το μέρος μου»





H μάχη των γιγάντων: Ασημένιος ο Καραλής, «πέταξε» στα 6,05μ, χρυσός με 6,25μ ο Ντουμπλάντις, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα

Axios: Γουίτκοφ και Κούσνερ σε συζητήσεις για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν

Ισραήλ: 47 τραυματίες, σε σοβαρή κατάσταση 12χρονος, από την πυραυλική επίθεση στη Ντιμόνα – Αντίποινα για τη Νατάνζ, λέει το Ιράν

Αντίποινα για το χτύπημα στη Νατάνζ το πλήγμα στη Ντιμόνα, λέει η Τεχεράνη – Ο IDF «δείχνει» τις ΗΠΑ για την επίθεση στην πυρηνική εγκατάσταση, live οι εξελίξεις

Ευελιξία ζητά η Κομισιόν για την πλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου, εν μέσω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

Καρδιά: Με ποιες τροφές θα «ξεβουλώσετε» τις αρτηρίες σας

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 22:15
H μάχη των γιγάντων: Ασημένιος ο Καραλής, «πέταξε» στα 6,05μ, χρυσός με 6,25μ ο Ντουμπλάντις, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα

Axios: Γουίτκοφ και Κούσνερ σε συζητήσεις για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν

Ισραήλ: 47 τραυματίες, σε σοβαρή κατάσταση 12χρονος, από την πυραυλική επίθεση στη Ντιμόνα – Αντίποινα για τη Νατάνζ, λέει το Ιράν

