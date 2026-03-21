Πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI που ερεύνησε τη ρωσική ανάμιξη στις προεδρικές εκλογές του 2016 – Η απίστευτη αντίδραση Τραμπ

Σε ηλικία 81 ετών πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI Ρόμπερτ Μιούλερ, ο οποίος είχε ηγηθεί της έρευνας στην υπόθεση περί ρωσικής ανάμιξης στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016.

Σε ανακοίνωση της οικογένειάς του, η οποία μεταδόθηκε από τους New York Times μέσω της πλατφόρμας Χ, αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη γνωστοποιούμε ότι ο Μπομπ έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ. Η οικογένεια ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της».

Ο Μιούλερ είχε οριστεί το 2017 ως ειδικός σύμβουλος από τον τότε γενικό εισαγγελέα Ροντ Ρόζενσταϊν, προκειμένου να επιβλέψει την ομοσπονδιακή έρευνα σχετικά με την παρέμβαση της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Άνθρωπος συγκρατημένος και διακριτικός, έφερε εις πέρας την αποστολή του με άκρα μυστικότητα και τον Απρίλιο του 2019 παρουσίασε τα συμπεράσματά του σε έναν τόμο περισσότερων των 400 σελίδων.

Εκεί περιέγραφε τις ρωσικές προσπάθειες για την παροχή βοήθειας της Μόσχας προς τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016, αλλά πρόσθετε ότι δεν είχε συγκεντρώσει αποδείξεις για συνωμοσία μεταξύ της Μόσχας και της προεκλογικής ομάδας του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου

Μετά τη γνωστοποίηση της είδησης του θανάτου του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση, στην οποία ανέφερε: «Ο Ρόμπερτ Μιούλερ μόλις πέθανε. Ωραία, χαίρομαι που πέθανε. Δεν μπορεί πλέον να βλάψει αθώους ανθρώπους!».

Διαβάστε επίσης:

