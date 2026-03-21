21.03.2026 19:04

Κύπρος: Ο Στάρμερ δήλωσε στον Χριστοδουλίδη ότι οι βρετανικές βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις

Τη διαβεβαίωση ότι οι βάσεις της Βρετανίας στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε οποιεσδήποτε επιθετικές πολεμικές επιχειρήσεις έδωσε εκ νέου στον Νίκο Χριστοδουλίδη ο Κιρ Στάρμερ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μετά από πρωτοβουλία του Βρετανού πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πυλώνας σταθερότητας και αξιόπιστου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης του συντονισμού και συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο πλαίσιο και του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών που εδράζεται στη στενή και ειλικρινή συνεργασία και στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της διαχρονικής εταιρικής σχέσης.

Ο Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου για την προσέγγιση που παρουσίασε ενώπιον των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την ανάγκη ανάληψης συντονισμένης πρωτοβουλίας, σε συνεργασία με εταίρους, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης. Υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της πολυμέρειας αποτελεί τη βασική διπλωματική οδό για την ενίσχυση των προσπαθειών αυτών και για την ουσιαστική συμβολή στη διασφάλιση της σταθερότητας, στηρίζοντας ενεργά τα κράτη της περιοχής.

Εντός αυτού του πλαισίου, και η ουσιαστική ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-ΗΒ αποτελεί σημαντικό στοιχείο και η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει και θα συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση αυτής της στρατηγικής συνεργασίας.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός συμφώνησε και αναφέρθηκε στην πρόσφατη κοινή δήλωση που εξέδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με άλλα κράτη, μεταξύ άλλων τη Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Καναδά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε σχέση με το Στενό του Ορμούζ, η οποία επιβεβαιώνει την κοινή θεώρηση ως προς την ενίσχυση της πολυμέρειας και την επικέντρωση στην αποκλιμάκωση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σε σχέση με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, ο Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε τόσο σε προβλήματα που προέκυψαν όσο και σε διδάγματα που αντλήθηκαν από την μέχρι στιγμής διαχείριση της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση για έναρξη σχετικών συζητήσεων.

Ο Στάρμερ επανέλαβε στον πρόεδρο της Κύπρου ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι θεμελιώδης για το Ηνωμένο Βασίλειο και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν λάβει την απόφαση για ενίσχυση των μέσων που θα συμβάλουν στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή, ενόψει των εξελίξεων στην περιοχή και των κοινών προκλήσεων.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

