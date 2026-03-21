ΗΠΑ: Αντίποινα αναμένει ο Τζο Κεντ μετά την ηχηρή παραίτησή του, αλλά δεν μετανιώνει: «Τα γεγονότα είναι με το μέρος μου»

Αντίποινα αναμένει μετά την παραίτησή του ο πρώην επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ Τζο Κεντ, καθώς διαφώνησε με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εμπλακεί στρατιωτικά στο Ιράν.

Ο Κεντ, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να υπηρετεί «με καθαρή συνείδηση» λόγω της πολεμικής εμπλοκής των ΗΠΑ στο Ιράν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου. Όπως δήλωσε, θεωρεί πιθανό να υπάρξουν πολιτικές επιπτώσεις εις βάρος του, ωστόσο τόνισε ότι θα επαναλάμβανε την ίδια επιλογή.

Σε συνέντευξή του στο podcast της Μεγκίν Κέλι, ανέφερε ότι δεν ανησυχεί για έρευνα του FBI σχετικά με διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει παραβεί τον νόμο. Παράλληλα, σημείωσε ότι παραμένει επιφυλακτικός, επισημαίνοντας ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις κατά τις οποίες η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στράφηκε εναντίον προσώπων που εξέφρασαν δημόσια διαφωνία.

«Αυτό με ανησυχεί λίγο» είπε σε συνέντευξή του. «Αλλά ξέρω ότι η αλήθεια και τα γεγονότα είναι με το μέρος μου».

Ο Κεντ, βετεράνος των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού στρατού, έχει πραγματοποιήσει σειρά εμφανίσεων μετά την παραίτησή του. Σε όλες τις παρεμβάσεις του, επανέλαβε ότι διαφώνησε με την απόφαση για στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Στην επιστολή παραίτησής του, υποστήριξε ότι το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ και απέδωσε την απόφαση για πόλεμο σε πιέσεις από το Ισραήλ και κύκλους επιρροής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις τοποθετήσεις του, χαρακτηρίζοντάς τον «αδύναμο σε θέματα ασφάλειας» και υποστηρίζοντας ότι το Ιράν αποτελεί σημαντική απειλή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι όσοι δεν αναγνωρίζουν τον κίνδυνο δεν διαθέτουν την απαραίτητη κρίση για θέσεις ευθύνης.

Διαβάστε επίσης:

Τεχεράνη σε ΗΠΑ: Αν επιτεθείτε στο Χαρκ θα επεκτείνουμε τη σύγκρουση στην Ερυθρά θάλασσα

CIA και Μοσάντ αναζητούν τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Δεν εμφανίστηκε για το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα στο Ιράν



Open: Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα με τον Θανάση Πάτρα

Ιρανικός πύραυλος στην Ντιμόνα, κοντά σε πυρηνικό αντιδραστήρα του Ισραήλ – Τις ΗΠΑ «δείχνει» ο IDF για τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Νατάνζ, live οι εξελίξεις

Κύπρος: Ο Στάρμερ δήλωσε στον Χριστοδουλίδη ότι οι βρετανικές βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις

Καλπάκης: Ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού πόλου στο υπό αναδιάταξη πολιτικό σκηνικό – Ο Τσίπρας έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα

Αιμοδοσία και εθελοντισμός: Η γιορτή του Open School Days με τη συμμετοχή του ΕΚΕΑ και 44 σχολείων, στην Αριστοτέλους

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

Καρδιά: Με ποιες τροφές θα «ξεβουλώσετε» τις αρτηρίες σας

