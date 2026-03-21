Τεχεράνη σε ΗΠΑ: Αν επιτεθείτε στο Χαρκ θα επεκτείνουμε τη σύγκρουση στην Ερυθρά θάλασσα

Αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν να επιτεθούν ή να καταλάβουν το νησί Χαργκ αυτό θα προκαλούσε μια «άνευ προηγουμένου αντίδραση», προειδοποιεί η Τεχεράνη τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που επικαλείται στρατιωτική πηγή.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη σύγκρουση και να απειλήσουν άλλες βασικές θαλάσσιες οδούς, ανάμεσά τους το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και την Ερυθρά Θάλασσα, κάνοντας την κατάσταση ακόμη πιο περίπλοκη για τις ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά πλήγματα έπληξαν επιβατικό τερματικό σταθμό στο νότιο ιρανικό λιμάνι του Μπουσέρ, καθώς και ένα άδειο επιβατικό πλοίο στο νησί Χαργκ, σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.



Διαβάστε επίσης:

CIA και Μοσάντ αναζητούν τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Δεν εμφανίστηκε για το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα στο Ιράν

Μέση Ανατολή: 22 χώρες «έτοιμες να συμβάλλουν στις προσπάθειες» για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Ισραήλ: Η ΕΕ καταδικάζει την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων στην Δυτική Όχθη



