search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 20:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.03.2026 17:57

Τεχεράνη σε ΗΠΑ: Αν επιτεθείτε στο Χαρκ θα επεκτείνουμε τη σύγκρουση στην Ερυθρά θάλασσα

21.03.2026 17:57
Αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν να επιτεθούν ή να καταλάβουν το νησί Χαργκ αυτό θα προκαλούσε μια «άνευ προηγουμένου αντίδραση», προειδοποιεί η Τεχεράνη τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που επικαλείται στρατιωτική πηγή.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη σύγκρουση και να απειλήσουν άλλες βασικές θαλάσσιες οδούς, ανάμεσά τους το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και την Ερυθρά Θάλασσα, κάνοντας την κατάσταση ακόμη πιο περίπλοκη για τις ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά πλήγματα έπληξαν επιβατικό τερματικό σταθμό στο νότιο ιρανικό λιμάνι του Μπουσέρ, καθώς και ένα άδειο επιβατικό πλοίο στο νησί Χαργκ, σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΓΕΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

CUCINA POVERA

ΥΓΕΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 20:03
MEDIA

Open: Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα με τον Θανάση Πάτρα

ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικός πύραυλος στην Ντιμόνα, κοντά σε πυρηνικό αντιδραστήρα του Ισραήλ – Τις ΗΠΑ «δείχνει» ο IDF για τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Νατάνζ, live οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ο Στάρμερ δήλωσε στον Χριστοδουλίδη ότι οι βρετανικές βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις

1 / 3