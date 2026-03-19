Η… εκδίκηση του Τραμπ: Το FBI ερευνά τον παραιτηθέντα επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής – Κατηγορείται για «διαρροές»

Ο πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ τελεί υπό το «μικροσκόπιο» του FBI, καθώς υπάρχει υποψία ότι διέρρευσε απόρρητες πληροφορίες, όπως αναφέρουν στο Axios πηγές εξοικειωμένες με την υπόθεση.

Ο Κεντ βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας την Τρίτη, όταν παραιτήθηκε από τη θέση του και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραπλάνησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ώστε να ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν, παρότι αυτό δεν αποτελούσε «άμεση απειλή» για τις ΗΠΑ. Αμέσως μετά την παραίτησή του, αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν ότι ήταν «γνωστός διαρροέας» και ότι είχε αποκλειστεί από τις ενημερώσεις με τον πρόεδρο.

Το Semafor ανέφερε ότι ο Κεντ, ο οποίος ηγούνταν του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, είχε τεθεί υπό έρευνα πριν από την παραίτησή του, κάτι που επιβεβαίωσε ανεξάρτητα το Axios. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Κεντ ήταν ύποπτος για διαρροή πληροφοριών στον δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον και σε έναν άλλο συντηρητικό podcaster.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το FBI εξέταζε επίσης πληροφορίες που διέρρευσαν και αφορούσαν το Ισραήλ και το Ιράν. Έχουν δημοσιοποιηθεί λίγες λεπτομέρειες, καθώς η έρευνα περιστρέφεται γύρω από απόρρητες πληροφορίες. «Άφησε αρκετά ψηφιακά ίχνη και παρακολουθείτο εδώ και μήνες», δήλωσε στο Axios μία πηγή που είναι εξοικειωμένη με την έρευνα.

«Θα προσπαθήσει να πει ότι αυτό ήταν αντίποινα για την παραίτησή του», είπε η πηγή, «αλλά είναι το αντίθετο: παραιτήθηκε επειδή βρίσκεται υπό έρευνα και το ήξερε». Από την πλευρά του, ο Κεντ έδωσε μια δίωρη συνέντευξη στον Κάρλσον, ο οποίος, παρότι ήταν διαπρύσιος υποστηρικτής του Τραμπ, το τελευταίο διάστημα ασκεί δριμεία κριτική στον πόλεμο και στο Ισραήλ.

Ο Κάρλσον υπερασπίστηκε τον Κεντ στην εκπομπή του και είπε ότι πληρώνει το τίμημα επειδή είχε προβλέψει στο παρελθόν ότι ένας πόλεμος με το Ιράν θα ήταν καταστροφικός. «Ο Τζο Κεντ είχε δίκιο. Επομένως, ο Τζο Κεντ πρέπει να καταστραφεί», είπε ο Κάρλσον. «Και φυσικά, υπάρχει αυτή η συνεχιζόμενη προσπάθεια να γίνει αυτό, να αποδοθεί στον Τζο Κεντ ο ρόλος του εργαλείου των ισλαμιστών ή του διαρροέα πληροφοριών».

Πάντως, προκαλεί ερωτήματα, γιατί ο Κεντ δεν απολύθηκε αμέσως, αν είχε τεθεί υπό έρευνα πριν από την Τρίτη. Ο Κεντ είχε έρθει σε σύγκρουση με το FBI πέρυσι, όταν προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση σε αρχεία της έρευνας για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Ο Κεντ πίστευε ότι ένας «ξένος πράκτορας» μπορεί να είχε εμπλακεί στη δολοφονία, όπως είπε την Τετάρτη στην εκπομπή του Κάρλσον, και δεν καταλάβαινε γιατί το FBI δεν θα ήθελε επιπλέον βοήθεια στην έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν άλλων υπόπτων.

Ένας αξιωματούχος που γνωρίζει λεπτομέρειες για την υπόθεση είπε ότι ο λόγος ήταν απλός: «Δεν είναι συνωμοσία. Ο Κεντ έχει τρελές ιδέες. Πιάσαμε τον δολοφόνο. Και αυτό που δεν χρειαζόμασταν ήταν κάποιος να διαδίδει εναλλακτικές γελοίες θεωρίες για ξένες ομάδες θανάτου, τις οποίες θα χρησιμοποιούσε η υπεράσπιση για να αφεθεί ελεύθερος ο δολοφόνος».

