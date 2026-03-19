Washington Post: Drones πέταξαν πάνω από στρατιωτική βάση όπου μένουν Ρούμπιο και Χέγκσεθ στην Ουάσινγκτον

Συναγερμός σήμανε στην Ουάσινγκτον, καθώς drones πέταξαν πάνω από μια στρατιωτική βάση, όπου διαμένουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ.

Την είδηση αποκάλυψε η Washington Post, επικαλούμενη τρία άτομα που έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει από πού προήλθαν τα drones, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το οποίο επικαλείται δύο από τις πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα drones πάνω από το Fort McNair οδήγησαν τους αξιωματούχους να εξετάσουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης του Ρούμπιο και του Χέγκσεθ.

Ωστόσο, οι δύο υπουργοί δεν έχουν μετακινηθεί, προσθέτει το ρεπορτάζ, επικαλούμενο έναν ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί πιθανές απειλές πιο στενά, λόγω του αυξημένου επιπέδου συναγερμού εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, αρνήθηκε να συζητήσει το θέμα των drones με τη Washington Post αρκούμενος στο σχόλιο: «Το υπουργείο δεν μπορεί να σχολιάσει τις μετακινήσεις του υπουργού (του Χέγκσεθ) για λόγους ασφαλείας, και η δημοσιοποίηση τέτοιων κινήσεων είναι κατάφωρα ανεύθυνη».

