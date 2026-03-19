Το Πεντάγωνο ζητά 200 δισ. δολάρια από το Κογκρέσο για τον πόλεμο κατά του Ιράν

Το αμερικανικό Πεντάγωνο φέρεται να έχει ζητήσει από τον Λευκό Οίκο να υποβάλει στο Κογκρέσο αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με σκοπό τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, που διανύουν την τρίτη εβδομάδα τους, όπως ανέφερε χθες η Washington Post, επικαλούμενη πηγή από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το ποσό υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος των μέχρι τώρα αεροπορικών επιδρομών και πιθανόν συνδέεται με την επείγουσα παραγωγή οπλικών συστημάτων στρατηγικής σημασίας.

Παράλληλα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το αίτημα θα αντιμετωπίσει αντίσταση από μέλη του Κογκρέσου που τάσσονται κατά της στρατιωτικής εμπλοκής.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποιος είναι ο «σκληρός» Εσμαΐλ Χατίμπ που σκότωσε το Ισραήλ

Το Ισραήλ εκτός από αμάχους, συνεχίζει να χτυπά και μνημεία της UNESCO στο Ιράν

Συναγερμός στη Βρετανία: «Άνευ προηγουμένου» η επιδημία μηνιγγίτιδας – Αυξάνονται τα κρούσματα στο Κεντ