Το Ισραήλ εκτός από αμάχους, συνεχίζει να χτυπά και μνημεία της UNESCO στο Ιράν

Τα προστατευόμενα μνημεία και η πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας απειλούνται από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Μνημεία που έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο της UNESCO, μεταξύ των οποίων παλάτια και ένα αρχαίο τζαμί στο Ιράν, συγκαταλέγονται στα ιστορικά μνημεία που έχουν υποστεί ζημιές από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, οι οποίες ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η αρχή είχε γίνει με το Παλάτι του Γκολεστάν και το Παλάτι Σοτούν, αλλά οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί δεν έμειναν εκεί. Σύμφωνα με την DW, έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί ζημιές έξι συνολικά μνημεία, με την UNESCO να μην κρύβει την ανησυχία της για τα αδικαιολόγητα χτυπήματα σε προστατευόμενους χώρους.

Η αντίδραση της UNESCO

Η UNESCO, ο πολιτιστικός οργανισμός του ΟΗΕ, εξέφρασε την ανησυχία της για τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, αναφέροντας σε δήλωσή της ότι «έχει κοινοποιήσει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τις γεωγραφικές συντεταγμένες των μνημείων που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καθώς και εκείνων που έχουν εθνική σημασία, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ζημιές».

«Η UNESCO συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη χώρα και σε ολόκληρη την περιοχή, με στόχο να διασφαλίσει την προστασία της», πρόσθεσε ο οργανισμός.

Ποια μνημεία χτύπησε το Ισραήλ

Ακολουθεί κατάλογος των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν υποστεί ζημιές μέχρι σήμερα, σύμφωνα με διάφορες αναφορές.

1. Παλάτι Γκολεστάν, Τεχεράνη

Ένα από τα παλαιότερα ιστορικά μνημεία της ιρανικής πρωτεύουσας και το μοναδικό μνημείο της Τεχεράνης που έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO, το Παλάτι Γκολεστάν, αποτελεί ένα συγκρότημα οκτώ παλατιών που χτίστηκε αρχικά τον 16ο αιώνα.

Η UNESCO επιβεβαίωσε ότι το Παλάτι Γκολεστάν υπέστη ζημιές μετά από πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στις 2 Μαρτίου στην κοντινή πλατεία Αράγκ.

Οι ζημιές περιλαμβάνουν κατεστραμμένες οροφές με καθρέφτες, σπασμένες αψίδες, ανατιναγμένα παράθυρα και συντρίμμια μέσα στις αίθουσες.

2. Παλάτι Τσεχέλ Σοτούν, Ισφαχάν

Γνωστό για τις τοιχογραφίες του με τις πολλές λεπτομέρειες, το παλάτι Τσεχέλ Σοτούν αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα ιστορικά μνημεία της πόλης του Ισφαχάν, η οποία βρίσκεται περίπου 450 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης.

Το περίπτερο του 17ου αιώνα αποτελεί μέρος ενός άλλου μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, των Περσικών Κήπων. Το παλάτι χρησιμοποιούνταν για αυτοκρατορικές δεξιώσεις και τελετές κατά τη διάρκεια της εποχής των Σαφαβιδών.

Another Iranian landmark damaged in U.S.-Israeli attacks. This time Chehel Sotoun palace in Isfahan, built in 1647 by the Safavid dynasty.



Apparently destroying a people’s cultural heritage is part of liberating them.

pic.twitter.com/3D8uX5cHnx March 9, 2026

Μια μεγάλη, κεντρική, ορθογώνια πισίνα που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την είσοδο του παλατιού δίνει το όνομά της σε αυτό το διάσημο μνημείο: «Chehel Sotoun» σημαίνει «40 κολόνες», αναφερόμενο στις 20 ξύλινες κολόνες του περιπτέρου, οι οποίες, όταν αντανακλώνται στο νερό, φαίνεται να διπλασιάζονται σε αριθμό.

Η UNESCO επιβεβαιώνει ότι διάφορα τμήματα του παλατιού υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια επιθέσεων σε ένα παρακείμενο κυβερνητικό κτίριο κοντά στην κεντρική δημόσια πλατεία της πόλης στις 10 Μαρτίου.

Ο κατάλογος των ζημιών περιλαμβάνει σπασμένα πλακάκια, πεσμένες τοιχογραφίες, κατεστραμμένα σαφαβιδικά έργα καθρέφτη, ραγισμένες τοιχογραφίες και σπασμένα παράθυρα.

3. Masjed-e Jame, ή Τζαμί Τζαμέ του Ισφαχάν

Τα κρουστικά κύματα προκάλεσαν επίσης ζημιές στη δομή, στα πλακάκια και στα διακοσμητικά στοιχεία του Masjed-e Jame, του παλαιότερου Τζαμιού της Παρασκευής στο Ιράν, ενός ακόμα μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στο Ισφαχάν.

Σύμφωνα με την UNESCO, «το μνημείο απεικονίζει μια ακολουθία αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στιλ διαφορετικών περιόδων της ιρανικής ισλαμικής αρχιτεκτονικής, που καλύπτουν 12 αιώνες».

Το ιστορικό κτήριο λειτουργεί τόσο ως τζαμί για προσευχές όσο και ως μέρος του ιστορικού παζαριού του Ισφαχάν.

4. Παλάτι Αλί Καπού, Ισφαχάν

Λόγω της πολιτιστικής και ιστορικής του σημασίας, το βασιλικό παλάτι Αλί Καπού συμπεριλήφθηκε επίσης στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1979.

Το Παλάτι Αλί Καπού έχει πληγεί από τις επιθέσεις στο Ισφαχάν. ‘Εχουν αναφερθεί σπασμένα παράθυρα και πόρτες, καθώς και αποκολλημένα πλακάκια.

Το παλάτι βρίσκεται στη δυτική πλευρά της πλατείας Νακς-ε Τζαχάν, ενός πολιτιστικού κέντρου που αναπτύχθηκε υπό τον Σάχη Αμπάς Α’, ο οποίος κυβέρνησε από το 1588 έως το 1629. Το μνημειώδες συγκρότημα τζαμιών, παλατιών και παζαριών είναι γνωστό ως αριστούργημα της σαφαβιδικής αρχιτεκτονικής. Η πλατεία είναι γνωστή με το παρατσούκλι Νεσφ-ε Τζαχάν: «ο μισός κόσμος».

Το κτίριο της Νομαρχίας στην πλατεία φαίνεται να ήταν ο κύριος στόχος της επίθεσης που προκάλεσε ζημιές σε διάφορα μνημεία του Ισφαχάν.

I have no words. The terrorist regimes in Washington and Tel Aviv destroyed parts of this marvels UNESCO site, Ali Qapoo Palace, in Isfahan. Built in 1600, this beautiful monument showcased Persian arts and architecture. Truly outrageous.

5. Προϊστορικοί χώροι της κοιλάδας Χοραμαμπάντ, Επαρχία Λορεστάν

Η UNESCO επιβεβαιώνει ότι κτήρια κοντά στη ζώνη προστασίας αυτού του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς υπέστησαν ζημιές από τα ωστικά κύματα.

Η κοιλάδα Χοραμαμπάντ, η οποία αποτελείται από πέντε σπηλιές και ένα βραχοσκεπές καταφύγιο, παρέχει στοιχεία για ανθρώπινη κατοίκηση που χρονολογείται πριν από 63.000 χρόνια. Εντάχθηκε στον Κατάλογο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την Πολιτιστική Κληρονομιά το 2025.

6. Ακρόπολη Falak ol Aflak, ή Κάστρο Shapur Khast, Χοραμαμπάντ

Tο γιγαντιαίο φρούριο χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα, κατά τη διάρκεια της εποχής των Σασσανιδών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διάφορα γραφεία και κτήρια εντός της περιμέτρου του κάστρου υπέστησαν ζημιές από πυραυλική επίθεση, μεταξύ των οποίων τα μουσεία αρχαιολογίας και ανθρωπολογίας της ακρόπολης, αν και η κύρια δομή του φρουρίου παραμένει άθικτη.

🇮🇷🇮🇱🇺🇸🔴 A base belonging to the IRGC near the historic Falak-ol-Aflak Castle in Khorramabad (Iran) has been destroyed.



📍 Geolocation: 33.48376, 48.35553@GeoConfirmed @FaytuksNetwork



1/2 pic.twitter.com/XVMshLNlHn — Zaryon OSINT (@zarGEOINT) March 10, 2026

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν πέντε μέλη του προσωπικού και υπάλληλοι της υπηρεσίας προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πηγή: DW

