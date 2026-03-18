Κι όμως: Το 0.07% δεν ψήφισε τον Κιμ Γιονγκ Ουν στις εκλογές της Βόρειας Κορέας

Το κυβερνών κόμμα του Κιμ Γιονγκ Ουν κέρδισε τις εκλογές στη Βόρεια Κορέα. Η είδηση βεβαίως δεν είναι ότι κέρδισε, αλλά το ότι το… 0.07% δεν ψήφισε τον ηγέτη του καθεστώτος.
Η παράταξη Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση (SPA) έλαβε το 99,93%, σε μια εκλογική διαδικασία που… δεν υπάρχει αντίπαλη παράταξη.
Συνολικά εξελέγησαν 687 βουλευτές, σε μια διαδικασία που διεθνώς χαρακτηρίζεται ως τυπική.
Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εθεάθη να ψηφίζει σε ανθρακωρυχείο στην περιοχή Τσονσόνγκ, απ’ όπου απηύθυνε και σύντομο μήνυμα.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
