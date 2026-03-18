Κι όμως: Το 0.07% δεν ψήφισε τον Κιμ Γιονγκ Ουν στις εκλογές της Βόρειας Κορέας

Το κυβερνών κόμμα του Κιμ Γιονγκ Ουν κέρδισε τις εκλογές στη Βόρεια Κορέα. Η είδηση βεβαίως δεν είναι ότι κέρδισε, αλλά το ότι το… 0.07% δεν ψήφισε τον ηγέτη του καθεστώτος.

Η παράταξη Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση (SPA) έλαβε το 99,93%, σε μια εκλογική διαδικασία που… δεν υπάρχει αντίπαλη παράταξη.

Συνολικά εξελέγησαν 687 βουλευτές, σε μια διαδικασία που διεθνώς χαρακτηρίζεται ως τυπική.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εθεάθη να ψηφίζει σε ανθρακωρυχείο στην περιοχή Τσονσόνγκ, απ’ όπου απηύθυνε και σύντομο μήνυμα.

Διαβάστε επίσης:

