ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 12:10
18.03.2026 11:14

Κι όμως: Το 0.07% δεν ψήφισε τον Κιμ Γιονγκ Ουν στις εκλογές της Βόρειας Κορέας

18.03.2026 11:14
kim yong un kina 09- new
Photo: Xinhua, KCNA

Το κυβερνών κόμμα του Κιμ Γιονγκ Ουν κέρδισε τις εκλογές στη Βόρεια Κορέα. Η είδηση βεβαίως δεν είναι ότι κέρδισε, αλλά το ότι το… 0.07% δεν ψήφισε τον ηγέτη του καθεστώτος.

Η παράταξη Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση (SPA) έλαβε το 99,93%, σε μια εκλογική διαδικασία που… δεν υπάρχει αντίπαλη παράταξη.

Συνολικά εξελέγησαν 687 βουλευτές, σε μια διαδικασία που διεθνώς χαρακτηρίζεται ως τυπική.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εθεάθη να ψηφίζει σε ανθρακωρυχείο στην περιοχή Τσονσόνγκ, απ’ όπου απηύθυνε και σύντομο μήνυμα.

Διαβάστε επίσης:

Αύξηση κοκαΐνης και κεταμίνης στα λύματα της Ευρώπης το 2025, πτώση για το MDMA

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Αμερικανοί παρασύρθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο από το Ισραήλ, να αναγνωρίσουν το λάθος τους», λέει ο Ιράνος ΥΠΕΞ

ΗΠΑ: Εκτελέστηκε καταδικασμένος για απαγωγή, βιασμό και δολοφονία – Η ανατριχιαστική υπόθεση της Denise Amber Lee που άλλαξε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης

google_news_icon

brad-pitt-new
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Από το Μενίδι στην Πεντέλη σήμερα ο χολιγουντιανός σταρ για τα γυρίσματα του «The Riders» (Video)

instagram876- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Instagram: Τέλος η κρυπτογράφηση στα προσωπικά μηνύματα από τον Μάιο – Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

paok dimosiografika
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι οκτώ κατηγορούμενοι για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Beige-Gray-Pastel-Modern-Aesthetic-Minimalist-Photo-Collage-Facebook-Cover-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα πέντε best-seller μοντέλα για τον Φεβρουάριο 2026 στην Ελλάδα

ALI_LARIJANI_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Γιατί η δολοφονία Λαριτζανί μπορεί να παρατείνει τη σύγκρουση – Ανάλυση του CNN

jumbo 665- new
BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

DYPA
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

ali_larijani_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν κηδεύει τον Λαριτζανί - Ισοπεδώνει τη Βηρυτό το Τελ Αβίβ, νεκρός και ο ιρανός υπουργός Πληροφοριών σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ - Live οι εξελίξεις

Hormuz (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 12:10
brad-pitt-new
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Από το Μενίδι στην Πεντέλη σήμερα ο χολιγουντιανός σταρ για τα γυρίσματα του «The Riders» (Video)

instagram876- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Instagram: Τέλος η κρυπτογράφηση στα προσωπικά μηνύματα από τον Μάιο – Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

paok dimosiografika
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι οκτώ κατηγορούμενοι για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

