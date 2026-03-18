ΗΠΑ: Εκτελέστηκε καταδικασμένος για απαγωγή, βιασμό και δολοφονία – Η ανατριχιαστική υπόθεση της Denise Amber Lee που άλλαξε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Πενηντατετράχρονος στον οποίο είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών επειδή είχε απαγάγει, βιάσει και σκοτώσει νεαρή μητέρα το 2008 εκτελέστηκε με θανατηφόρες χημικές ουσίες χθες Τρίτη το απόγευμα (τοπική ώρα) στη Φλόριντα (νοτιοανατολικές ΗΠΑ).

Ο Μάικλ Κινγκ είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2009 για τον φόνο της Ντενίζ Λι, 21 ετών, την οποία είχε απαγάγει στο σπίτι της στο Νορθ Πορτ.

Τα δυο μικρά παιδιά του θύματος, δυο ετών και έξι μηνών όταν διαπράχθηκε η απαγωγή και ο φόνος της μητέρας τους, δεν είχαν τραυματιστεί.

Η υπηρεσία φυλακών στη Φλόριντα ανακοίνωσε ότι ο θάνατος του Μάικλ Κινγκ διαπιστώθηκε στις 18:13 (σ.σ. τοπική ώρα· στη 00:13 ώρα Ελλάδας) στη φυλακή Ρέιφορντ.

Η απαγωγή, η κλήση στο 911 και η αποτρόπαια δολοφονία

Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι η γυναίκα βρισκόταν έξω από το σπίτι της στο Νορθ Πορτ με τους δύο γιους της — ένα νήπιο και ένα βρέφος — όταν ο Κινγκ πέρασε με το αυτοκίνητό του, την εντόπισε και αργότερα την απήγαγε, αφήνοντας τα παιδιά μόνα στο σπίτι.

Ο Κινγκ μετέφερε τη Λι στο σπίτι του, όπου την έδεσε και τη βίασε, σύμφωνα με τους ανακριτές. Αργότερα την ίδια μέρα, ο Κινγκ οδήγησε μέχρι το σπίτι του ξαδέλφου του για να δανειστεί έναν φακό, ένα φτυάρι και ένα δοχείο βενζίνης, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ενώ η Λι ήταν δεμένη στο αυτοκίνητο του Κινγκ, κατάφερε να πάρει το κινητό του και να καλέσει το 911, όπως δείχνουν τα αρχεία. Σε μια ηχογράφηση της κλήσης ακούγεται να ικετεύει για τη ζωή της, ώστε να μπορέσει να ξαναδεί τον σύζυγό και τα παιδιά της.

Ο Κινγκ τελικά οδήγησε τη Λι σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Νορθ Πορτ, όπου την πυροβόλησε στο πρόσωπο και την έθαψε, σύμφωνα με τις αρχές. Λίγο αργότερα, ένας αστυνομικός της πολιτειακής αστυνομίας σταμάτησε τον Κινγκ επειδή το πράσινο Chevrolet Camaro του 1994 που οδηγούσε ταίριαζε με την περιγραφή που είχε δοθεί σε άλλη κλήση στο 911. Μια γυναίκα είχε ακούσει κραυγές να προέρχονται από το όχημα ενώ είχε σταματήσει σε φανάρι και κάλεσε την αστυνομία για να αναφέρει πιθανή απαγωγή παιδιού.

Οι ερευνητές βρήκαν αργότερα μαλλιά και προσωπικά αντικείμενα της Λι στο σπίτι και στο αυτοκίνητο του Κινγκ, σύμφωνα με τις αρχές.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα απέρριψε τις εφέσεις που υπέβαλε ο Κινγκ, των οποίων οι δικηγόροι υποστήριξαν ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι είχαν διαχειριστεί εσφαλμένα τα πρωτόκολλα της πολιτείας για τη θανατική ποινή και ότι του στερήθηκε η δίκαιη δίκη, καθώς δεν είχε πρόσβαση σε ορισμένα αρχεία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τις τελικές εφέσεις του Κινγκ χωρίς σχόλιο τη Δευτέρα.

Οι δηλώσεις της οικογένειας μετά την εκτέλεση

Μετά την ολοκλήρωσή της, μέλη της οικογένειας της Λι μίλησαν στους δημοσιογράφους.

Ο σύζυγός της, Νέιθαν Λι, χαρακτήρισε την ημέρα ως το τέλος μιας μακράς περιόδου: «Επιτέλους τελείωσε. Αυτό το κεφάλαιο έκλεισε. Χρειάστηκαν πολλοί άνθρωποι για να φτάσουμε σε αυτή τη μέρα και όλα έπρεπε να γίνουν τέλεια».

Ο ίδιος ευχαρίστησε τις διωκτικές αρχές και την εισαγγελία για το έργο τους επί 18 χρόνια, σημειώνοντας ότι η οικογένεια θα συνεχίσει να στηρίζει προσπάθειες για τη βελτίωση του συστήματος 911.

⚖️FLORIDA EXECUTION ⚖️6:00PM ET March 17, 2026

Michael King scheduled to be executed for the 2008 kidnapping, rape, and murder of 21-year-old Denise Amber Lee.



Amber Called 911 for Help. Her case exposed major failures in the 911 system and led to statewide reforms.

Ο ρόλος του θύματος στην καταδίκη

Ο πατέρας της Ντενίζ Λι, Ρικ Γκοφ, με 42 χρόνια εμπειρίας στις διωκτικές αρχές, υπογράμμισε ότι η ίδια η κόρη του συνέβαλε καθοριστικά στην καταδίκη του δράστη.

Όπως ανέφερε, η Λι είχε κρύψει δείγματα μαλλιών, το δαχτυλίδι της και αποτυπώματα μέσα στο όχημα του Κινγκ, στοιχεία που αξιοποιήθηκαν στη δίκη.

«Η Ντενίζ τον οδήγησε εκεί που βρίσκεται γιατί τον ξεγέλασε. Έκανε ό,τι μπορούσε για να σώσει τη ζωή της. Εκείνος όμως επέλεξε να της τη στερήσει», δήλωσε.

Ο Γκοφ πρόσθεσε ότι ο Κινγκ άφησε γραπτή δήλωση πριν από την εκτέλεσή του, χωρίς ωστόσο να ζητήσει συγγνώμη ή να εκφράσει μεταμέλεια.

Ο μεγαλύτερος γιος της Λι, Νόα, που ήταν δύο ετών όταν σκοτώθηκε η μητέρα του, μίλησε επίσης σύντομα, εκφράζοντας ανακούφιση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

«Περάσαν πολλά χρόνια και είμαι απλώς χαρούμενος που υπάρχει αυτό το κλείσιμο. Δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω και να μεγαλώσω μαζί της», είπε.

Η «κληρονομιά» της Λι

Η υπόθεση της Ντενίζ Λι οδήγησε στη θέσπιση του νόμου Denise Amber Lee Act στη Φλόριντα, που καθιερώνει υποχρεωτική εκπαίδευση για τους τηλεφωνητές του 911.

Το Ίδρυμα Ντενίζ Άμπερ Λι, που δημιουργήθηκε από τον σύζυγο της γυναίκας, Νέιθαν Λι, συνεχίζει να προωθεί την εκπαίδευση και να ευαισθητοποιεί το κοινό σε εθνικό επίπεδο.

Το ίδρυμα ανέφερε ότι, εκτός από την κλήση της θύματος στο 911, την ημέρα της απαγωγής της έγιναν τουλάχιστον τέσσερις ακόμη κλήσεις στο 911, μεταξύ των οποίων μία από τον σύζυγό της και άλλες από άτομα που είδαν τμήματα του εγκλήματος να εκτυλίσσονται — ωστόσο, προβλήματα επικοινωνίας και άλλα ζητήματα εμπόδισαν την αποστολή βοήθειας.

Σύμφωνα με τον πατέρα της, η εφαρμογή του νόμου έχει ήδη συμβάλει στη διάσωση ζωών, ακόμη και εκτός Φλόριντας.

Όπως ανέφερε, κέντρο επιχειρήσεων στο Κολοράντο απέδωσε πρόσφατα τη σωτηρία μιας γυναίκας στα πρωτόκολλα που θεσπίστηκαν μέσω του συγκεκριμένου νόμου.

«Ξέρω ότι σώζονται ζωές κάθε μέρα εξαιτίας αυτού», τόνισε.

ΗΠΑ και εκτελέσεις

Πρόκειται για την έβδομη εκτέλεση στη χώρα από την αρχή της χρονιάς. Τέσσερις έγιναν στη Φλόριντα, δυο στο Τέξας και μια στην Οκλαχόμα. Όλες έγιναν με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες.

Την περασμένη χρονιά στις ΗΠΑ έγιναν 47 εκτελέσεις· ο αριθμός ήταν υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τις περίπου είκοσι τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία και ο υψηλότερος μετά τις 52 το 2009. Οι περισσότερες έγιναν στη Φλόριντα (19).

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα — 39 πέρυσι. Πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Άλλες τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι μέγας υποστηρικτής της θανατικής ποινής κι έχει συνηγορήσει υπέρ της διεύρυνσης της επιβολής της για «τα πιο ειδεχθή εγκλήματα».

