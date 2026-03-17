«Το χέρι που ζητούσε βοήθεια»: Συγκλονιστική διάσωση γυναίκας από τα συντρίμμια στη Ζαπορίζια (Video)

Συγκλονισμό προκαλούν εικόνες από τη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, όπου μετά από ρωσική επίθεση σε κτίριο, διασώστες εντόπισαν μια γυναίκα θαμμένη κάτω από τα συντρίμμια, με το χέρι της να ξεπροβάλλει και να ζητά απεγνωσμένα βοήθεια.

Σε βίντεο του ABC News, διακρίνεται ένα χέρι καλυμμένο με σκόνη και χώματα να κινείται μέσα από τα χαλάσματα, καλώντας σε βοήθεια. Ένας διασώστης το πιάνει και το σφίγγει, προσπαθώντας να δώσει κουράγιο στη γυναίκα, η οποία ήταν κυριολεκτικά θαμμένη κάτω από τα ερείπια.

Η εικόνα αποτυπώνει με τον πιο έντονο τρόπο την αγωνία των εγκλωβισμένων, αλλά και την προσπάθεια των σωστικών συνεργείων να φτάσουν εγκαίρως σε αυτούς.

Rescuers in Ukraine captured the remarkable moment they encountered a woman's hand, reaching for help, amidst the rubble of a building destroyed in a Russian attack. The woman survived the attack and was taken to hospital. pic.twitter.com/OgfG5Cavgb — ABC News (@ABC) March 17, 2026

Η επιχείρηση διάσωσης

Με γρήγορες και συντονισμένες κινήσεις, οι διασώστες καταφέρνουν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα και να τη μεταφέρουν σε ειδικό φορείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η ίδια είναι τραυματισμένη και καλυμμένη με σκόνη από την κορυφή μέχρι τα νύχια, ωστόσο παραμένει ζωντανή.

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών αποδίδουν, με τη γυναίκα να ανασύρεται τελικά ζωντανή από τα συντρίμμια, σε μια επιχείρηση που κράτησε κρίσιμα λεπτά.

Η σκηνή αποτυπώνει με ωμό τρόπο τη φρίκη του πολέμου, αλλά ταυτόχρονα και την ελπίδα που γεννά κάθε επιτυχής διάσωση.

Διαβάστε επίσης:

