ΗΠΑ: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης στο Τέξας για τον φόνο της συντρόφου του και του γιου της

Άνδρας καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο το 2013 της συντρόφου του και γιου της εκτελέστηκε χθες Τετάρτη στο Τέξας.

Ο Σέντρικ Ριξ, 51 ετών, εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες χθες βράδυ σε πολιτειακή φυλακή στη Χάντσβιλ.

Cedric Allen Ricks is going to be executed in the USA on 11 March 2026. Please sign the petition requesting clemency for Mr Ricks.#RoxannSanchez #AnthonyFigueroa#CedricAllenRicks #CommunityofSantEgidio #AbolishtheDeathPenalty #AbrahamBonowitz https://t.co/iZBB2BYxw8 — Steven Cateris (@Eligius4917) February 18, 2026

Πρόκειται για την έκτη εκτέλεση στις ΗΠΑ από την αρχή της χρονιάς.

Κρίθηκε ένοχος στη δίκη για τη δολοφονία της συντρόφου του Ροξάν Σάντσες, 30 ετών, κι ενός από τους γιους της, 8 ετών, που είχε αποκτήσει με προηγούμενο σύντροφο.

Cedric Ricks, 51, is set to be executed on Wednesday for the 2013 capital murders of his ex-girlfriend, Roxann Sanchez, and her 8-year-old son, Anthony Figueroa. https://t.co/Au9EdWMOtO March 11, 2026

Ο αδελφός του παιδιού 12 ετών, επέζησε προσποιούμενος πως ήταν νεκρός, παρότι δέχτηκεη περίπου είκοσι μαχαιριές, Ήταν μάρτυρας στη δίκη.

NEWS: SCOTUS will not stop Texas from killing Cedric Ricks today. There were no noted dissents.



If Texas proceeds with today's scheduled execution, it will be Texas's second execution this year and the sixth execution in the U.S. in 2026. pic.twitter.com/zPYd3muR9x March 11, 2026

Όλες οι εκτελέσεις μέχρι στιγμής φέτος στις ΗΠΑ έχουν γίνει με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες: τρεις στη Φλόριντα, δυο στο Τέξας και μια στην Οκλαχόμα.

Συνολικά, το 2025 στις ΗΠΑ έγιναν 47 εκτελέσεις· ο αριθμός ήταν υπερδιπλάσιος συγκρινόμενος με τις περίπου είκοσι τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία. Επρόκειτο για τον υψηλότερο αριθμό θανατώσεων μετά τις 52 το 2009.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα, 39 πέρυσι.

Πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

