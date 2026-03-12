Μέση Ανατολή: Σώοι και οι 22 ναυτικοί του ελληνόκτητου τάνκερ που χτυπήθηκε στον Περσικό Κόλπο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Καλά στην υγεία τους είναι οι 22 Γεωργιανοί που εργάζονται ως πλήρωμα σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Ζέφυρος με σημαία Μάλτας που χτυπήθηκε στον Περσικό Κόλπο.
Το συμβάν στον Περσικό Κόλπο σημειώθηκε ενώ το δεξαμενόπλοιο εκτελούσε διαδικασία μεταφόρτωσης φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship) μέσα στα χωρικά ύδατα του Ιράκ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ωστόσο, στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά το χτύπημα.
Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε με τη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.
Σύμφωνα με το CNN, το πλοία που τυλίχθηκαν στις φλόγες είναι το Zefyros, με σημαία Μάλτας και ιδιοκτησία εταιρείας με έδρα την Ελλάδα, και το Safesea Vishnu, με σημαία Νήσων Μάρσαλ.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδιοκτήτης του Safesea Vishnu είναι η αμερικανική εταιρεία Safesea Transport Inc.
Βίντεο που επαληθεύτηκαν από το αμερικανικό δίκτυο δείχνουν τα πλοία να καίγονται, με τις φλόγες να εξαπλώνονται και στη γύρω θαλάσσια περιοχή, πιθανότατα λόγω διαρροής πετρελαίου.
Σύμφωνα με τον Φαρχάν αλ-Φαρτούσι, γενικό διευθυντή της Iraqi Ports Company, οι διασωθέντες από τα δύο τάνκερ είναι όλοι αλλοδαποί.
Η ιρακινή εταιρεία εμπορίας πετρελαίου SOMO ανέφερε ότι τα πλοία δέχθηκαν επίθεση ενώ βρίσκονταν σε ζώνη φόρτωσης εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ. Το Zefyros ετοιμαζόταν να εισέλθει στο λιμάνι Χορ Αλ-Ζουμπάιρ και μετέφερε συμπύκνωμα για την εταιρεία Basra Gas Company.
Μετά την επίθεση, τα λιμάνια διακίνησης πετρελαίου της περιοχής διέκοψαν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τον αλ-Φαρτούσι.
Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι υποβρύχιο drone «ανατίναξε δύο δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο». Νωρίτερα, πηγή ασφαλείας στη Βασόρα είχε δηλώσει στο CNN ότι ένα ιρανικό σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά εκτιμάται ότι έπληξε τα δύο πλοία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό.
Ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Κοινής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ιράκ, αντιστράτηγος Σάαντ Μάαν, δήλωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε εντός των χωρικών υδάτων της χώρας και τη χαρακτήρισε παραβίαση της ιρακινής κυριαρχίας, τονίζοντας ότι το Ιράκ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αναφορές ότι τρία πλοία είχαν δεχθεί επίθεση στην ίδια περιοχή.
Σε μία από τις επιθέσεις αυτές προκλήθηκε πυρκαγιά σε πλοίο, γεγονός που ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματός του να το εγκαταλείψει για λόγους ασφαλείας.
Την ίδια ώρα, οι ηγέτες της ομάδας των χωρών της G7 — των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Ιταλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας — συμφώνησαν να εξετάσουν την επιλογή παροχής συνοδείας σε εμπορικά πλοία ώστε να μπορούν να πλοηγούνται ελεύθερα στον Περσικό Κόλπο.
Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε την Τετάρτη από την Προεδρία της G7, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με τους ηγέτες της ομάδας.
Στη συνομιλία συζητήθηκαν οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν, καθώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στην άνοδο των τιμών της ενέργειας.
Όπως αναφέρεται στη δήλωση, «σε αυτό το πλαίσιο, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για να διερευνήσει τη δυνατότητα συνοδείας πλοίων όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας, και αυτό θα συνοδεύεται επίσης από προσεγγίσεις προς τις ναυτιλιακές εταιρείες, τις εταιρείες μεταφορών και τους ασφαλιστές».
