WSJ: Τραμπ και Νετανιάχου διαφωνούν για το τέλος του πολέμου με το Ιράν

Παρά τον στενό στρατηγικό συντονισμό τους, ΗΠΑ και Ισραήλ εμφανίζουν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με το πώς και πότε θα πρέπει να ολοκληρωθεί η σύγκρουση με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους με γνώση των σχετικών συνομιλιών.

Οι δύο χώρες παραμένουν συνεργαζόμενες στο πεδίο, όμως τα χρονικά περιθώρια και οι στόχοι κάθε πλευράς δεν συμπίπτουν πλήρως. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αφήσει να εννοηθεί πρόσφατα ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να ολοκληρωθούν σύντομα, σημειώνοντας ότι η αμερικανική εκστρατεία έχει σε μεγάλο βαθμό επιτύχει τους βασικούς της στόχους. Αντίθετα, η κυβέρνηση του Ισραήλ υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να διατηρεί πιο φιλόδοξους στόχους, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης στρατιωτικής εκστρατείας.

Καθημερινή επικοινωνία με διαφορετικό όραμα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Τραμπ και Νετανιάχου επικοινωνούν σχεδόν καθημερινά από την αρχή της σύγκρουσης, μερικές φορές πάνω από μία φορά την ημέρα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει επίσης συζητήσει την πορεία των επιχειρήσεων και πιθανούς τρόπους τερματισμού της σύγκρουσης με τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάρκο Ρούμπιο, και τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ.

Ωστόσο, παρά τη στενή συνεργασία, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες ότι το Ισραήλ ενδέχεται να επιθυμεί να συνεχιστεί η σύγκρουση περισσότερο απ’ ό,τι σχεδιάζουν οι ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις τους στο Ιράν εξαρτώνται από τη συμμετοχή των ΗΠΑ και ότι πιθανότατα θα τερματίσουν τη δράση τους όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσυρθούν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ξεκαθάρισε ότι η σχετική απόφαση θα ληφθεί από τον ίδιο τον Τραμπ. «Το τέλος της αμερικανικής εμπλοκής σε αυτή τη σύγκρουση θα καθοριστεί τελικά από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, όταν ο ίδιος κρίνει ότι οι στρατιωτικοί στόχοι έχουν πλήρως επιτευχθεί και ότι η απειλή του ιρανικού καθεστώτος έχει εξαλειφθεί πλήρως», είπε χαρακτηριστικά.

Διαφορετικοί στόχοι ΗΠΑ – Ισραήλ

Οι διαφορές ΗΠΑ–Ισραήλ φαίνονται και στον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων. Το Ισραήλ επικεντρώνεται σε ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και έχει επεκτείνει τις επιθέσεις του σε ενεργειακές υποδομές, ασκώντας πίεση στην ηγεσία της χώρας. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και καυσίμων, ζητώντας από το Ισραήλ να μην πλήττει τέτοιους στόχους χωρίς προηγούμενη έγκριση.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής πολιτικής του Πεντάγωνου Έλμπριτζ Κόλμπι ανέφερε στο Κογκρέσο ότι η επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ ήταν ισραηλινή ενέργεια, ενώ οι αμερικανικές επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις πυραυλικές δυνάμεις, τα drones και τις ναυτικές δυνατότητες του Ιράν.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αλλάξει σε κάποιο βαθμό τη ρητορική του, καθώς αρχικά άφηνε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να επιδιώκεται αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη, ενώ αργότερα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιτύχει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών τους στόχων. Παράλληλα, ο Ρούμπιο και άλλοι αξιωματούχοι εστιάζουν περισσότερο στην αποδυνάμωση των πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, από την πλευρά του, σχολίασε ότι «Το Ισραήλ υπήρξε ένας πολύ καλός εταίρος», προσθέτοντας ότι όπου το Ισραήλ έχει «διαφορετικούς στόχους, τους έχει επιδιώξει».

Η πρόκληση του τερματισμού της σύγκρουσης

Στο Ισραήλ, η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν απολαμβάνει ευρείας στήριξης από την κοινή γνώμη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Institute for National Security Studies στις αρχές Μαρτίου, περίπου το 82% των Ισραηλινών υποστηρίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ Τσακ Φράιλιχ τόνισε: «Το Ισραήλ ονειρευόταν για δεκαετίες έναν κοινό πόλεμο που θα ανέτρεπε την Ισλαμική Δημοκρατία». Παρά την υποστήριξη, ειδικοί προειδοποιούν ότι η δυσκολία εντοπίζεται στο πώς θα τερματιστεί η σύγκρουση. Ο διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στο International Crisis Group Αλί Βάεζ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει κανείς έναν πόλεμο παρά να τον τελειώσει».

Σημειώνεται ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η επίσκεψη του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στο Ισραήλ για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων στη σύγκρουση με το Ιράν.

