Ποια αντίποινα; Με ολοκληρωτικό πόλεμο απειλούν τώρα οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα έντασης: «Τέλος τα αντίποινα, είμαστε έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο». Όπως επισημαίνουν, η ίδια η ύπαρξη τους τίθεται σε άμεσο κίνδυνο και δεν υπάρχει πλέον χρόνος για επιχειρήσεις αντεκδίκησης τύπου «χτύπημα-ανταπόδοση».

Οι ίδιοι σημειώνουν το Στενό του Ορμούζ έχει πλέον μετατραπεί σε απαγορευμένη ζώνη και ούτε ένα λίτρο πετρελαίου δεν πρόκειται να περάσει χωρίς την άδεια του Ιράν, υπογραμμίζοντας τον πλήρη έλεγχο της περιοχής.

Σε σχέση με τα τρία πλοία που δέχθηκαν επίθεση σήμερα, οι IRGC υπογράμμισαν ότι, παρότι έπλεαν υπό ξένη σημαία, «εξυπηρετούσαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ».

«Έχουμε πολλά χαρτιά να παίξουμε», λέει Ιρανός αξιωματούχος

Παράλληλα, αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν προειδοποίησε μιλώντας στο Al Jazeera ότι οι συνεχιζόμενες αμερικανικές επιθέσεις ενδέχεται σύντομα να πυροδοτήσουν ένα νέο μέτωπο σύγκρουσης στην περιοχή. «Ο περιφερειακός πόλεμος θα εισέλθει σύντομα σε μια νέα φάση», τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του.

«Όπως είπαμε από την αρχή, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν ένα τέτοιο λάθος, η κατάσταση θα γίνει πολύ πιο σύνθετη. Σύντομα, ένα ακόμη στρατηγικής σημασίας στενό θα έχει την ίδια τύχη με το Στενό του Ορμούζ», πρόσθεσε, χωρίς, ωστόσο, να δώσει διευκρινίσεις.

Τέλος, ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ότι «τα σχέδια ασφαλείας και άμυνας του Ιράν είναι κλιμακωτά και σταδιακά, και εξακολουθούμε να έχουμε πολλά χαρτιά να παίξουμε».

Διαβάστε επίσης:

Σφοδρή επίθεση Ιράν-Χεζμπολάχ στο Ισραήλ, νέο σφυροκόπημα σε Βηρυτό – Οι 3 όροι της Τεχεράνης για το τέλος του πολέμου και οι νάρκες στο Ορμούζ – Live οι εξελίξεις

Πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στο χτύπημα που σκότωσε τον πατέρα του

ABC News: Συναγερμός στην Καλιφόρνια – Προειδοποίηση FBI για ενδεχόμενη ιρανική επίθεση με drones στη Δυτική Ακτή

