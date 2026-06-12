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12.06.2026 10:55

Νεκρός 79χρονος που έπεσε από τον πρώτο όροφο στο νοσοκομείο Παπανικολάου

12.06.2026 10:55
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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στονοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου στις 15:00 ένας άνδρας ηλικίας 79 ετών έπεσε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.

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