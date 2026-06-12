Να κλαίει αβοήθητο και χωρίς την παρουσία ενήλικα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) σε δρόμο της Τούμπας Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο αγόρι.

mΟι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 47χρονης μητέρας του, υπηκόου Ιράκ, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το παιδί εντόπισε περίοικος, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας προχώρησαν στη διερεύνηση της υπόθεσης και στον εντοπισμό της μητέρας.

Σε βάρος της 47χρονης μητέρας σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το παιδί παραδόθηκε και φιλοξενείται σε συγγενικό πρόσωπο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Διαβάστε επίσης:

Μετά το Σαρακήνικο της Μήλου, σοβαρές καταγγελίες για περιβαλλοντική καταστροφή στην Κεφαλονιά – Τι συνέβη στην Παλιοσταφίδα

Λέσβος: Φωτιά στα κρατητήρια της Μυτιλήνης – Ασφαλείς και οι 15 κρατούμενοι

Τραγωδία εν πλω: Νεκρός 71χρονος επιβάτης σε πλοίο από την Κω, κατέρρευσε μεσοπέλαγα