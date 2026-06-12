Τραγωδία εν πλω: Νεκρός 71χρονος επιβάτης σε πλοίο από την Κω, κατέρρευσε μεσοπέλαγα

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (11/6), όταν κατά τη διάρκεια δρομολογίου από την Κω προς τον Πειραιά ένας 71χρονος επιβάτης επιβατηγού οχηματαγωγού (Ε/Γ – Ο/Γ) πλοίου ελληνικής σημαίας έχασε τις αισθήσεις του.
Σύμφωνα με πληροφορίες όταν το πλοίο έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.
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