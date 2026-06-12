Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Σε πορτοκαλί συναγερμό πολλές περιοχές

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού σήμερα (12.06.2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό.

Ο καιρός θα παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μπουρίνια, κεραυνούς, ενώ δεν αποκλείεται και η πιθανότητα χαλαζόπτωσης σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,

β. στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,

γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και

δ. στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.

Στην Κεντρική Μακεδονία και στην Θεσσαλία σε επιφυλακή βρίσκονται φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, σε κατάσταση ετοιμότητας – επιφυλακής βάσει του σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση των έντονων φαινομένων.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν έντονες βροχοπτώσεις ή τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με το meteo αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας, ενώ το Σάββατο 13/06 τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Tα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα και κυρίως στις ορεινές περιοχές και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 13/06 σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία), Σποράδες, Βόρεια και Κεντρική Εύβοια.

Ο καιρός σήμερα Παρασκευή

Αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες, στις Σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες.

Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 3 με 5, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικα και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο Σάββατο

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια τις Σποράδες, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Σποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στην Πελοπόννησο παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Στα βορειοανατολικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

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