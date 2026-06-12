search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.06.2026 08:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.06.2026 07:39

Αναστέλλεται η σημερινή απεργία στους Δήμους – Κανονικά λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες

12.06.2026 07:39
Εκλέγεται την Πέμπτη η νέα ηγεσία της ΚΕΔΕ - Media

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ αναστέλλει την προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου, 24ωρη πανελλαδική απεργία, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες των Δήμων λειτουργούν κανονικά.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ η κατάθεση των τελικών διατάξεων που δεσμεύτηκε να φέρει προς ψήφιση άμεσα ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, λειτούργησε κατευναστικά, με αποτέλεσμα η ομοσπονδία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναστείλει την απεργία.

Το πάγιο αίτημα της ΠΟΕ-ΟΤΑ ήταν η κατάργηση της «διάταξης Βορίδη» για υποχρεωτική εξάντληση ένδικων μέσων στις προσφυγές των εργαζομένων και η εργασιακή δικαίωση χιλιάδων εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εργάζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις για χρόνια.

Διαβάστε επίσης

Τελειώνουν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια

Οικοδομικές άδειες: Επί 9 χρόνια δεν έχει ελεγχθεί ούτε μία – Διάλυση υπηρεσιών δόμησης και νέα γενιά e-αυθαιρέτων

Χαλκιδική: Απαγόρευση κολύμβησης στο Πευκοχώρι λόγω διαρροής λυμάτων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Bajrakitiyabha3
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Πέθανε σε ηλικία 47 ετών η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα – Ήταν σε κώμα από το 2022 (photos)

kyranakis mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές: Το ανοιχτό σενάριο του φθινοπώρου και τα ανοίγματα του Κυρανάκη – Ο ρόλος των αναποφάσιστων γαλάζιων ψηφοφόρων 

broxi newI
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Σε πορτοκαλί συναγερμό πολλές περιοχές

iran xamenei 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναβλήθηκε η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ

aigio_1_new
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Στον ανακριτή σήμερα ο 65χρονος Ιταλός – «Ξύπνησα και τους βρήκα νεκρούς», επιμένει (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_ladia_1006_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

argyros-nika-eksot
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψαν σπίτι με τη νεογέννητη κόρη τους (Photos)

messaropoulou_mylonakis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου μαχητή μου

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Eurovision '27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ - Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το... Ισραήλ

ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.06.2026 08:55
Bajrakitiyabha3
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Πέθανε σε ηλικία 47 ετών η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα – Ήταν σε κώμα από το 2022 (photos)

kyranakis mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές: Το ανοιχτό σενάριο του φθινοπώρου και τα ανοίγματα του Κυρανάκη – Ο ρόλος των αναποφάσιστων γαλάζιων ψηφοφόρων 

broxi newI
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Σε πορτοκαλί συναγερμό πολλές περιοχές

1 / 3