Αναστέλλεται η σημερινή απεργία στους Δήμους – Κανονικά λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ αναστέλλει την προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου, 24ωρη πανελλαδική απεργία, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες των Δήμων λειτουργούν κανονικά.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ η κατάθεση των τελικών διατάξεων που δεσμεύτηκε να φέρει προς ψήφιση άμεσα ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, λειτούργησε κατευναστικά, με αποτέλεσμα η ομοσπονδία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναστείλει την απεργία.

Το πάγιο αίτημα της ΠΟΕ-ΟΤΑ ήταν η κατάργηση της «διάταξης Βορίδη» για υποχρεωτική εξάντληση ένδικων μέσων στις προσφυγές των εργαζομένων και η εργασιακή δικαίωση χιλιάδων εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εργάζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις για χρόνια.

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