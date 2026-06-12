Αναστέλλεται η σημερινή απεργία στους Δήμους – Κανονικά λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ αναστέλλει την προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου, 24ωρη πανελλαδική απεργία, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες των Δήμων λειτουργούν κανονικά.
Οπως αναφέρει η ΕΡΤ η κατάθεση των τελικών διατάξεων που δεσμεύτηκε να φέρει προς ψήφιση άμεσα ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, λειτούργησε κατευναστικά, με αποτέλεσμα η ομοσπονδία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναστείλει την απεργία.
Το πάγιο αίτημα της ΠΟΕ-ΟΤΑ ήταν η κατάργηση της «διάταξης Βορίδη» για υποχρεωτική εξάντληση ένδικων μέσων στις προσφυγές των εργαζομένων και η εργασιακή δικαίωση χιλιάδων εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εργάζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις για χρόνια.
Διαβάστε επίσης
Τελειώνουν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια
Οικοδομικές άδειες: Επί 9 χρόνια δεν έχει ελεγχθεί ούτε μία – Διάλυση υπηρεσιών δόμησης και νέα γενιά e-αυθαιρέτων
Χαλκιδική: Απαγόρευση κολύμβησης στο Πευκοχώρι λόγω διαρροής λυμάτων
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.