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12.06.2026 07:20

Τελειώνουν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια – Την Παρασκευή 19 Ιουνίου τα αποτελέσματα

12.06.2026 07:20
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Tο τέλος των προαγωγικών εξετάσεων στα λύκεια όλης της χώρας σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη των λυκείων ολοκληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, και καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων είναι η επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται, ότι την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια της επικράτειας.

Την ίδια ημέρα, θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.06.2026 08:56
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