ΠΟΕ-ΟΤΑ: 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στους δήμους την Παρασκευή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε μαζική συμμετοχή των δημοτικών υπαλλήλων στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στο συλλαλητήριο την Παρασκευή 24 Απριλίου καλεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).
Την ημέρα εκείνη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 11:00 το πρωί έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη) και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15) με επιδίωξη τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία.
Βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται επί σειρά ετών με αλλεπάλληλες και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, στις κοινωνικές δομές των δήμων (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Κέντρα Κοινότητας, κ.α.).
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.