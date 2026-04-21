Ο Ιάπωνας διπλωμάτης που μιλά στα ελληνικά για τον Καζαντζάκη: «Κοίταξε βαθιά στις καρδιές μας»

Μιλώντας ελληνικά, ο αναπληρωτής επικεφαλής της Ιαπωνικής πρεσβείας στην Ελλάδα, Τακάκι Νεμότο, αναφέρθηκε στο βιβλίο του Νίκου Καζαντάκη «Ταξιδεύοντας στην Ιαπωνία».

Ο Ιάπωνας ανέβασε βίντεο στο Instagram, όπου αναφέρει ότι ο Νίκος Καζαντζάκηςγράφει στο βιβλίο: «Έφυγα από την Ιαπωνία γνωρίζοντας δύο λέξεις: σακούρα και κόκορο. Τώρα πρέπει να προσθέσω μια τρίτη λέξη αν θέλω να έρθω σε τέλεια επαφή με την Ιαπωνία αλλά δεν ξέρω πώς λέγεται γιαπωνέζικα και είναι η λέξη τρόμος».

«Σακούρα είναι κερασιά και κόκορο είναι καρδιά» σημειώνει ο Ιάπωνας διπλωμάτης, εξηγώντας για την κερασιά ότι «ανθίζει με ομορφιά και μεγαλοπρέπεια χαρίζοντας μια μαγευτική στιγμή της ζωής πριν τα άνθη της πέσουν απαλά και σκορπίζουν στο έδαφος».

Και προσθέτει: «Στην Ιαπωνία πολλοί αγαπούν την κερασιά όχι μόνο λόγω της εύθραυστης και εφήμερης φύσης αλλά και της αγνότητας που συνοδεύει τον θάνατο. Διαβάζοντας τον Καζαντζάκη εγώ είχα τον τρόμο γιατί αντιλήφθηκα ότι ο μεγάλος συγγραφέας κοίταξε βαθιά στις καρδιές μας».

Διαβάστε επίσης:

Ρόδος: Κρατούμενος «πιάστηκε» με ναρκωτικά πριν δικαστεί για φόνο

Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Υποτροφίες σε φοιτητές του ΕΚΠΑ για ακόμη μία χρονιά

Λέσβος: Προσωρινό άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους – Σχοινάς: «Θετική εξέλιξη»