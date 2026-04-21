ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 15:18
21.04.2026 12:22

Λέσβος: Προσωρινό άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους – Σχοινάς: «Θετική εξέλιξη»

Συνεχίζουν για όγδοη μέρα τις κινητοποιήσεις και τον αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι του νησιού.

Οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου ζητούν άμεσα εμβολιασμούς κατά του αφθώδους πυρετού, πλήρη αποζημίωση των παραγωγών και συγκεκριμένο σχέδιο για την ανασυγκρότηση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς δεν έμειναν ικανοποιήμενοι από τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τη μεταξύ τους συνάντηση.

Παρόλα αυτά σήμερα (21/4) το πρωί, έπειτα και από παρέμβαση του λιμενάρχη, οι κτηνοτρόφοι επέτρεψαν στα φορτηγά με εμπορεύματα να αποβιβαστούν από το πλοίο «Νήσος Σαμος» που έφτασε από τον Πειραιά, ως κίνηση καλής θέλησης.

Παράλληλα, απευθύνουν κάλεσμα στους συναδέλφους τους να κατέβουν από τα χωριά για να διατηρήσουν το μπλόκο.

Μαργαρίτης Σχοινάς: «Θετική εξέλιξη»

Στο προσωρινό άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την εναρκτήρια συνάντηση για τη διαβούλευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2028-2034, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου «Εθνικής και Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης».

Ο υπουργός χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη στο λιμάνι, σημειώνοντας ότι η σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας του συνιστά ένδειξη ότι η αποκλιμάκωση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από συνεννόηση και κοινή προσπάθεια. Τόνισε, παράλληλα, ότι η κατάσταση στη Λέσβο παραμένει απαιτητική, καθώς -όπως είπε- βρίσκεται σε εξέλιξη μία «μεγάλη και συντεταγμένη μάχη», με την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και δυνάμεων.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς έδωσε έμφαση στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, υπογραμμίζοντας ότι σε συνθήκες κρίσης δεν υπάρχουν περιθώρια για εντάσεις ή κινήσεις που δεν συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από συντονισμένες ενέργειες μπορεί να διαμορφωθεί κοινός τόπος και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα σύνθετα ζητήματα που έχουν προκύψει.

«Στη Λέσβο δίνουμε μια μεγάλη και συντεταγμένη μάχη, κινητοποιούμε όλους τους πόρους και τις δυνάμεις που έχουμε. Και θέλω πάλι να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να χαιρετίσω το άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης σήμερα το πρωί. Είναι μια θετική εξέλιξη. Δείχνει ότι μόνο με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα βρούμε μια άκρη και ότι οι κραυγές δεν έχουν να προσφέρουν καμία λύση σε τόσο σύνθετα και οξυμένα προβλήματα», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

