ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 12:28
21.04.2026 12:02

Χαϊδάρι: Με το κεφάλι έπεσε από τον 1ο όροφο η 13χρονη σύμφωνα με την διευθύντρια – Ψυχολόγοι στο πλευρό των μαθητών (video)

Η διευθύντρια του 7ου γυμνασίου στο Χαϊδάρι, όπου είχε το σοβαρό ατύχημα η 13χρονη μαθήτρια, βγήκε και μίλησε στον Alpha λέγοντας ότι δεν υπήρχε ζήτημα προβληματικής κατασκευής, κάτι το οποίο ωστόσο έθεσε χθες με δηλώσεις της μία καθηγήτρια.

«Την ώρα του διαλείμματος έπεσε από το μπαλκόνι. Η Αστυνομία ερευνά το συμβάν. Υπήρχε και νοσηλεύτρια στο σχολείο, έφτασε αμέσως. Ήρθε και το ΕΚΑΒ αμέσως. Έπεσε με το κεφάλι», είπε η διευθύντρια του σχολείου για το 13χρονο κορίτσι, επιβεβαιώνοντας πως δεν είχε τις αισθήσεις του όταν πήγαν από πάνω του.

«Κάτι άκουσα ότι καθόταν επάνω στην κουπαστή ή κατέρρευσε η κουπαστή, δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Υπάρχει μαντράκι, προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπήρξε περίπτωση εδώ κάτι κατασκευαστικό να έχει συμβεί».

Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής, ενημέρωσαν τα παιδιά πως αν θέλουν μπορούν να απευθύνονται σε ψυχολόγους που βρίσκονται στο σχολείο για να τα βοηθήσουν μετά το θλιβερό περιστατικό.

