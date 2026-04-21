Ηράκλειο: Αγωνία για τη 43χρονη μητέρα – Το μήνυμα στον γιο της, το τελευταίο στίγμα και η δίκη την επόμενη της εξαφάνισης

Συνεχίζουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης, μητέρας τριών παιδιών, Ελευθερίας Γιακουμάκη, που εξαφανίστηκε την Κυριακή (19/4/2026) από τις Δάφνες Ηρακλείου, με τα ερωτήματα να πληθαίνουν.

Μάλιστα νέες πληροφορίες αναφέρουν η 43χρονη είχε την επόμενη της εξαφάνισης ένα πολύ σοβαρό δικαστήριο για προσωπική της υπόθεση.

Το μήνυμα στον γιο της

Σύμφωνα με το cretalive η 43χρονη φέρεται να έφυγε από το σπίτι με το αυτοκίνητο πρωινές ώρες της Κυριακής και από τότε δεν έχει απαντήσει σε καμία κλήση, ενώ το απόγευμα φέρεται να έστειλε ένα μήνυμα στον γιο της ότι θα τον καλέσει αργότερα, κάτι, όμως, που δεν συνέβη ποτέ.

Οι αναπάντητες κλήσεις και το γεγονός ότι δεν επικοινώνησε με τα παιδιά της προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στην οικογένεια της, με αποτέλεσμα τη 1 τα ξημερώματα ο μεγαλύτερος γιος, 21 ετών, να πάει στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δηλώσει την εξαφάνιση της. Η γυναίκα επίσης είναι διαζευγμένη.

Το τελευταίο στίγμα και η δίκη

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή του Αφέντη Χριστού, στον Γιούχτα, η οποία, όμως, καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφική ακτίνα περίπου δέκα χιλιομέτρων.

Να σημειωθεί ότι την Δευτέρα, την επομένη δηλαδή της εξαφάνισης, η Ελευθερία είχε δικαστήριο στο Ηράκλειο για σοβαρή προσωπική της υπόθεση, ως παθούσα στο οποίο δεν εμφανίστηκε.

Για τον εντοπισμό της έχουν «πετάξει» και drones της ΕΛ.ΑΣ, καθώς η ακτίνα που πρέπει να ψαχτεί, βάσει και του τελευταίου στίγματος, είναι πολύ μεγάλη. Για την περίπτωση της εκδόθηκε και Missing Alert μετά από αίτημα των οικείων της που πραγματικά ανησυχούν για τη ζωή της.

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο της, ένα λευκό Honda, ώστε να έχουν ένα επιπρόσθετο σημείο αναφοράς για τις έρευνες. Ο εντοπισμός του αυτοκινήτου είναι κομβικής σημασίας για την ΕΛΑΣ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, έχουν κάμερες δείχνουν το αυτοκίνητο της 43χρονης της να κατευθύνεται από τις Δαφνές προς το Ηράκλειο.

To Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

«Στις 19/04/2026, εξαφανίστηκε από τις Δαφνές Ηρακλείου Κρήτης, η Ελευθερία Γιακουμάκη, 43 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 20/04/2026 για την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς πιθανώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Γιακουμάκη έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρα ρούχα. Οδηγούσε ένα Honda HR-V 2001, χρώματος άσπρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΜ 6356»

