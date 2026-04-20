Ηράκλειο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 44χρονης μητέρας – Έφυγε με το αυτοκίνητο, δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών στο Ηράκλειο για τον εντοπισμό 44χρονης γυναίκας, η οποία αγνοείται από το πρωί της Κυριακής από την περιοχή των Δαφνών.

Η δήλωση εξαφάνισης υποβλήθηκε από τον 20χρονο γιο της, ο οποίος ανέφερε ότι η μητέρα του έφυγε από το σπίτι με το αυτοκίνητό της και από εκείνη τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ή ένδειξη για το πού βρίσκεται.

Οπως αναφέρει το neakriti, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 44χρονη δεν αντιμετωπίζει κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας.

Διαβάστε επίσης:

