Ηράκλειο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 44χρονης μητέρας – Έφυγε με το αυτοκίνητο, δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών στο Ηράκλειο για τον εντοπισμό 44χρονης γυναίκας, η οποία αγνοείται από το πρωί της Κυριακής από την περιοχή των Δαφνών.
Η δήλωση εξαφάνισης υποβλήθηκε από τον 20χρονο γιο της, ο οποίος ανέφερε ότι η μητέρα του έφυγε από το σπίτι με το αυτοκίνητό της και από εκείνη τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ή ένδειξη για το πού βρίσκεται.
Οπως αναφέρει το neakriti, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό της.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 44χρονη δεν αντιμετωπίζει κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.