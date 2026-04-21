Γιώργος Μυλωνάκης: Διασωληνωμένος για 6η μέρα στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού – Τα νεότερα για την υγεία του

Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται για έκτη μέρα ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», όπου παραμένει διασωληνωμένος μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη στις 15 Απριλίου.

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ αναμένονται πιο ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία του μετά την πάροδο των πρώτων δέκα ημερών νοσηλείας.

Οι θεράποντες ιατροί τονίζουν πως τα επόμενα 24ωρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς υπάρχουν κάποιες δοκιμασίες που πρέπει να ξεπεράσει.

