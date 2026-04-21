Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης, στο σημείο η πυροσβεστική, μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών (video)

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (21/4) το πρωί σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς στην περιοχή της Νεοχωρούδας.
Σύμφωνα με το thestival, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης και καίγονται υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα.
Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου.
Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να μείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των τοξικών καπνών.
Διαβάστε επίσης:
Τραγωδία στο Αγρίνιο: 40χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε αποθήκη στο σπίτι του
Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνο βγήκε… τσάρκα στην Άνω Πόλη (videos)
Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο (21-22/4) στη Γραμμή 7
