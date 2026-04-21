Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης, στο σημείο η πυροσβεστική, μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών (video)

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (21/4) το πρωί σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς στην περιοχή της Νεοχωρούδας.

Σύμφωνα με το thestival, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης και καίγονται υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου.

Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να μείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των τοξικών καπνών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️Οι καπνοί κατευθύνονται στη περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις… — 112 Greece (@112Greece) April 21, 2026

