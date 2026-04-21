Κεφαλονιά: Σπάει τη σιωπή της μέσα από τη φυλακή η τρανς γυναίκα που βρέθηκε με τη Μυρτώ λίγο πριν το μοιραίο (Video)

Ως φίλη της Μυρτώς δηλώνει η τρανς γυναίκα που βρισκόταν μαζί με την 19χρονη, τον 22χρονο Αλβανό και τον 26χρονο αρσιβαρίστα, λίγες ώρες πριν συμβεί το μοιραίο στην Κεφαλονιά.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η Ολίβια η οποία κρατείται, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε εγκληματική δραστηριότητα, υποστηρίζοντας πως δεν έχει σχέση με κύκλωμα εκμετάλλευσης. «Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση. Με τη Μυρτώ γνωριστήκαμε πριν ενάμιση χρόνο σε γάμο στην Κεφαλονιά και από τότε αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Το Πάσχα πήγα στο χωριό μου στην Κεφαλονιά και με τη Μυρτώ συναντηθήκαμε 2-3 φορές για καφέ και ποτό», ανέφερε.

Επίσης, υποστηρίζει ότι το βράδυ που βρέθηκαν στο δωμάτιο, είχε μεταμφιεστεί με περούκα και μακιγιάζ προκειμένου να πραγματοποιηθεί βιντεοκλήση με τον 66χρονο άνδρα που φέρεται να έστειλε χρήματα στη Μυρτώ. «Τον 66χρονο τον γνώρισα από μία 40χρονη τρανς γυναίκα στην Αθήνα. Οι δυο τους είχαν ερωτική σχέση», σημείωσε, προσθέτοντας πως η ίδια ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ ο 26χρονος μίλησε με τους διασώστες από το κινητό της.

Δηλώνει, δε, ότι παρέμεινε στο δωμάτιο προκειμένου να αφαιρέσει την περούκα και τα ρούχα που φορούσε, επιμένοντας ότι η σχέση της με τη Μυρτώ ήταν φιλική. «Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται περί μαστροπείας», υποστηρίζει.

«Ένα ευγενικό παιδί»

Από την πλευρά του,, ιερέας που γνώριζε την άτυχη Μυρτώ, ο πατήρ Ξενοφώντας, μιλώντας επίσης στον ΑΝΤ1, δήλωσε πως γνωρίζει την οικογένειά της και έκανε λόγο για ανθρώπους εργατικούς και χαμηλών τόνων. «Το παιδί ήρθε και στην εκκλησία τη Μεγάλη Πέμπτη με τη μητέρα του. Το αγαπάω ιδιαίτερα. Η οικογένειά του είναι άνθρωποι του μόχθου, κτηνοτρόφοι. Ερχόταν στους αγιασμούς, ένα ευγενικό παιδί και μία πολύ καλή και γλυκιά οικογένεια», είπε, προσθέτοντας πως γνώριζε και τη Μυρτώ και είχε σχηματίσει καλή εικόνα.

Ο ίδιος εύχεται η υπόθεση να οφείλεται σε κακές συγκυρίες, τονίζοντας πως πρόκειται για νέα παιδιά που γνώριζε προσωπικά. Την ίδια ώρα, η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης, εξετάζοντας μαρτυρίες και στοιχεία για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από την μοιραία κατάληξη της Μυρτώς.

Διαβάστε επίσης

