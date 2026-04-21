Κεφαλονιά: Τι αποκάλυψε ο 66χρονος για τη Μυρτώ – Τα ερωτήματα για τις επικοινωνίες και το οπτικό υλικό

Τη σιωπή του έσπασε ο 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα αναφορικά με τα γεγονότα με την αδικοχαμένη Μυρτώ στην Κεφαλονιά, αλλά και την επικοινωνία που είχε μαζί της, μιλώντας στο Mega.

Σύμφωνα με όσα είπε και στην κατάθεσή του άλλωστε, ο 66χρονος είχε επικοινωνία με την Μυρτώ και της έστειλε χρήματα μέσω IRIS, με τα οποία όπως όλα δείχνουν αγόρασε ναρκωτικά λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις στο δωμάτιο ξενοδοχείου στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Ο ίδιος επιμένει ότι ήθελε απλά να βοηθήσει ένα νέο κορίτσι, που δεν είχε πού να μείνει εκείνο το βράδυ, όπως υποστηρίζει ότι του έλεγε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά έδωσε κατάθεση η οποία κράτησε περί τις 4 ώρες και εν συνεχεία τον ξανακάλεσαν.

Ο διάλογος με τη 19χρονη

«Το μοιραίο βράδυ, 23.38 με πήρε βιντεοκλήση η εκλιπούσα, κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα, φαρμακείο ήταν; Τράπεζα ήταν… δεν κατάλαβα. Σε όχι καλή κατάσταση. Και μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια και το έχει ξανακάνει και δεν μπορεί, δεν την καταλαβαίνουν και κάτι τέτοια. Της είπα, εντάξει, γονείς είναι. Υπάρχει μια διάσταση μεταξύ γενεών. Επέμενε, δεν έχω χρήματα, έχω λίγη μπαταρία και θα μείνω στα παγκάκια. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, επέμενε. Της λέω κοίταξε, δεν έχεις κάπου να πας σε μία φίλη σου, ξέρω εγώ, σε κάποιον δικό σου άνθρωπο να μείνεις και αύριο μέρα είναι, να σκεφτείς λογικά και να δεις τι θα κάνεις. Όχι, δεν έχω κανέναν», είπε.

Στη συνέχεια ο 66χρονος παραδέχεται ότι της έστειλε χρήματα προκειμένου να τη βοηθήσει, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Λοιπόν, της λέω, κοίτα να δεις. Δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω κάποια χρήματα, να πας να βρεις ένα δωμάτιο να μείνεις, να είσαι ασφαλής, να πάρεις και έναν φορτιστή για να έχεις να μιλήσεις. Πάρε κι ένα… πιες και ένα τζιν ή κρασί να χαλαρώσεις. Κάνε ένα ντους, να κοιμηθείς και αύριο σκέφτεσαι τι θα κάνεις. Ναι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, μου έλεγε. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω και κάτι τέτοια. Επέμενα… Δεν μου στέλνει IBAN. Μου έστειλε φωνητικό το οποίο και αυτό το κατέθεσα στην Ασφάλεια και μου είπε να μου το στείλεις με IRIS. Και μου έστειλε έναν αριθμό».

«Της πρότεινα αν θέλει να έρθει στην Πρέβεζα. Της πρότεινα να της δώσω τα κλειδιά στην Αθήνα να πάει να μείνει μόνη της. Κάπως να χαλαρώσει, να φύγει από αυτή την κατάσταση, να ξεφύγει μάλλον. Αυτά έγιναν. Μετά μου έστειλε φωνητικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με βοήθησες και κάτι τέτοια. Στις 04.04 νομίζω… 04.02 με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο όπου είναι σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Μαύρο φόρεμα νομίζω είχε. Σε καλύτερη κατάσταση. Μπρούμυτα, μπρούμυτα ναι. Έχοντας το τηλέφωνο απέναντι από το πρόσωπό της. Την έβλεπα δηλαδή και μου λέει να, βρήκα δωμάτιο. Είμαι εντάξει. Λέω εντάξει, να χαλαρώσεις. Καλό ύπνο και τα υπόλοιπα», συμπλήρωσε.

Τι ερευνά η αστυνομία

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε ότι οι αρχές επικεντρώνονται σε όλες τις συνομιλίες που είχε το θύμα, αρκετές ημέρες πριν τη μοιραία νύχτα. Μέσω αυτής της μεθόδου, ευελπιστούν να βρουν περισσότερες απαντήσεις για την υπόθεση θανάτου της που συγκλόνισε την Κεφαλονιά. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και περισσότερα άτομα, πέρα από τους 3 που έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Ταυτόχρονα, οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις που αναμένονται, θα δείξουν τα ακριβή αίτια θανάτου και το αν η 19χρονη έκανε χρήση ποσότητας κοκαΐνης ή νοθευμένης ναρκωτικής ουσίας. Ο πατέρας της 19χρονης υποστηρίζει στην υπόθεση θανάτου της εμπλέκεται κύκλωμα μαστροπείας ή εμπορίας ναρκωτικών. Οι αρχές ερευνούν τον ρόλο μίας 31χρονης που φέρεται να γνώρισε τον 66χρονο στον 23χρονο φίλο της Μυρτώς.

Παράλληλα, ερωτήματα υπάρχουν και γύρω από το υλικό από τις κάμερες του ξενοδοχείου. Αν και υπάρχουν κάμερες μέσα και έξω από το κτίριο, μόνο τα πλάνα από το εσωτερικό έχουν δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάμερα που έβλεπε την είσοδο αρχικά αναφέρθηκε ότι δεν λειτουργούσε. Ωστόσο, φαίνεται πως αυτό δεν ισχύει, καθώς φέρεται να ζητήθηκε από συγγενικό πρόσωπο της ιδιοκτήτριας να μην δοθεί το υλικό στην Αστυνομία – κάτι που τελικά έγινε.

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο: Αγωνία για τη 43χρονη μητέρα – Το μήνυμα στον γιο της, το τελευταίο στίγμα και η δίκη την επόμενη της εξαφάνισης

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης, στο σημείο η πυροσβεστική

Γιώργος Μυλωνάκης: Διασωληνωμένος για 6η μέρα στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού – Τα νεότερα για την υγεία του