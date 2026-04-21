Μάχη στη ΜΕΘ δίνει η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι – Παραμένει κρίσιμη η κατάστασή της

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 13χρονη μαθήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση από μπαλκόνι σχολικού κτιρίου στο Χαϊδάρι, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Η ανήλικη παραμένει διασωληνωμένη, ενώ το ιατρικό προσωπικό παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας της μετά τις πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε χθες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα πιο σοβαρά τραύματα εντοπίζονται στο κεφάλι και στον θώρακα, με το αιμάτωμα στο κεφάλι να αποτελεί το βασικό σημείο ανησυχίας για τους θεράποντες ιατρούς. Η κατάσταση της 13χρονης χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, όταν – σύμφωνα με πληροφορίες – η μαθήτρια ένιωσε ζάλη, γλίστρησε πάνω στο κάγκελο και έπεσε από τον πρώτο όροφο στο προαύλιο του σχολείου.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ η σχολική νοσηλεύτρια και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν δίπλα στο παιδί από την πρώτη στιγμή.Κρίσιμες ώρες για την πορεία της υγείας της

Αρχικά η 13χρονη μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις από ομάδα παιδιάτρων, νευροχειρουργών και εντατικολόγων.

Η μαθήτρια φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα, καθώς και κάταγμα στη λεκάνη, ενώ παρουσιάζει διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα. Το κάταγμα της λεκάνης αναμένεται να αντιμετωπιστεί σε δεύτερο χρόνο, όταν η κατάστασή της σταθεροποιηθεί.

Στο πλευρό της οικογένειας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή η πολιτεία, ενώ στο νοσοκομείο μετέβη και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας της ανήλικης. Παράλληλα, επικοινωνία με τους οικείους της είχε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες έπεσε παραμένουν αδιευκρίνιστες.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλο μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε να της πει κάποιος να φύγει, και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονταν συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα», δήλωσε καθηγήτρια στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου.

Καιρός: «Plot Twist» στην Άνοιξη – Σήμερα κοντομάνικο, από αύριο 48ωρο ομπρέλας και ψύχρας

Ιόνια Οδός: Οδηγός πήγαινε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα – Τον συνέλαβαν και είπε πως… μπερδεύτηκε (Video)

Νέα οχήματα για δωρεάν μετακινήσεις ατόμων με αναπηρία – Πώς θα κλείνουν ραντεβού οι δικαιούχοι