Καιρός: «Plot Twist» στην Άνοιξη – Σήμερα κοντομάνικο, από αύριο 48ωρο ομπρέλας και ψύχρας

Η άνοιξη αποφάσισε να μας προσφέρει μια τελευταία μέρα «γλυκού» καιρού πριν αλλάξει απότομα το σενάριο και μας προσγειώσει στον άστατο και απρόβλεπτο χαρακτήρα της.

Σήμερα Τρίτη, η χώρα μοιάζει χωρισμένη στα δύο, καθώς από τη μία απολαμβάνουμε ηλιοφάνεια στα νότια και ανατολικά με θερμοκρασίες που θυμίζουν πρώιμο καλοκαίρι, και από την άλλη παρατηρούμε τη σταδιακή ανάπτυξη νεφώσεων με μπόρες στα βόρεια και τα ορεινά.

Ωστόσο, το μεγάλο «plot twist» ξεκινά από αύριο, καθώς μια ψυχρή εισβολή από τον Βορρά ετοιμάζεται να φέρει ένα διήμερο γεμάτο βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Παρά την επερχόμενη αστάθεια, τα νέα για το έδαφος παραμένουν ενθαρρυντικά, αφού οι βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήματος έχουν ανατρέψει την εικόνα της ξηρασίας του Μαρτίου. Με βάση τα δεδομένα της υπηρεσίας Copernicus, η υγρασία στο υπέδαφος —τόσο στο επιφανειακό στρώμα όσο και στο βαθύτερο έως ένα μέτρο— βρίσκεται πλέον σε επίπεδα πλεονάσματος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, γεγονός κρίσιμο για τη φύση, παρόλο που περιοχές της Ηπείρου και της ανατολικής Κρήτης παραμένουν ακόμη σε κατάσταση σχετικής ξηρασίας.

Αναλυτικά για σήμερα, ο καιρός ξεκινά αίθριος σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, φέρνοντας τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με πολύ γλυκό καιρό, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί και το βράδυ στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια έως 6, ενώ από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 19 με 22 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24 με 27 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι καλός και αίθριος με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις τις θερμές ώρες, με μεταβλητούς ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με το θερμόμετρο να δείχνει έως 21 βαθμούς και ανέμους ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις.

Από αύριο Τετάρτη, ψυχρές αέριες μάζες θα ρίξουν τον υδράργυρο αισθητά κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, αρχικά στα κεντρικά και βόρεια και την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα, φέρνοντας παράλληλα πιο αξιόλογες βροχές.

Η προοπτική της εβδομάδας δείχνει βροχές στα κεντρικά και βόρεια την Τετάρτη, γενίκευση της κακοκαιρίας την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα πριν τη βελτίωση του Σαββατοκύριακου.



Υπομονή λοιπόν σε αυτή τη θερμοκρασιακή τραμπάλα και το κρυφτό του ήλιου με τα σύννεφα. Αυτή την εποχή το καλοκαίρι παλεύει με τον χειμώνα έως ότου καταφέρει να επικρατήσει ολοκληρωτικά και να εδραιωθεί η σταθερή καλοκαιρία που όλοι περιμένουμε.

Διαβάστε επίσης:

Χαϊδάρι: Τέσσερις ώρες διήρκησε η επέμβαση στην 13χρονη που έπεσε από την κουπαστή του σχολείου – «Από θαύμα σώθηκε», λένε οι γιατροί

Ιόνια Οδός: Οδηγός πήγαινε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα – Τον συνέλαβαν και είπε πως… μπερδεύτηκε (Video)

Νέα οχήματα για δωρεάν μετακινήσεις ατόμων με αναπηρία – Πώς θα κλείνουν ραντεβού οι δικαιούχοι











