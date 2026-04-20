Ιόνια Οδός: Οδηγός πήγαινε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα – Τον συνέλαβαν και είπε πως… μπερδεύτηκε (Video)

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, όταν οδηγός κινήθηκε για αρκετά χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας αναστάτωση.

Το όχημα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, εισήλθε στο οδικό δίκτυο με κατεύθυνση προς Ιωάννινα, ενώ στην πραγματικότητα βρισκόταν στο ρεύμα που οδηγεί προς Αντίρριο. Όπως μετέδωσε ο Alpha, η ανάποδη πορεία του αυτοκινήτου εκτυλίχθηκε από το 5ο έως και το 11,5 χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού στο τμήμα Αντιρρίου-Ιωαννίνων, καλύπτοντας συνολικά απόσταση περίπου 6,5 χιλιομέτρων στην αριστερή λωρίδα.

Η επικίνδυνη κατάσταση έγινε αντιληπτή από άλλον οδηγό, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές. Ως αποτέλεσμα, διεκόπη η κυκλοφορία στα διόδια της Κλόκοβας, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενο ατύχημα.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, ενώ από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Εξηγώντας τις πράξεις τους, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως… μπερδεύτηκε.

