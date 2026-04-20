search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 20:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ιόνια Οδός: Οδηγός πήγαινε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα – Τον συνέλαβαν και είπε πως… μπερδεύτηκε (Video)

ionia-odos

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, όταν οδηγός κινήθηκε για αρκετά χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας αναστάτωση.

Το όχημα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, εισήλθε στο οδικό δίκτυο με κατεύθυνση προς Ιωάννινα, ενώ στην πραγματικότητα βρισκόταν στο ρεύμα που οδηγεί προς Αντίρριο. Όπως μετέδωσε ο Alpha, η ανάποδη πορεία του αυτοκινήτου εκτυλίχθηκε από το 5ο έως και το 11,5 χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού στο τμήμα Αντιρρίου-Ιωαννίνων, καλύπτοντας συνολικά απόσταση περίπου 6,5 χιλιομέτρων στην αριστερή λωρίδα.

Η επικίνδυνη κατάσταση έγινε αντιληπτή από άλλον οδηγό, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές. Ως αποτέλεσμα, διεκόπη η κυκλοφορία στα διόδια της Κλόκοβας, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενο ατύχημα.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, ενώ από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Εξηγώντας τις πράξεις τους, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως… μπερδεύτηκε.

Διαβάστε επίσης:

Νέα οχήματα για δωρεάν μετακινήσεις ατόμων με αναπηρία – Πώς θα κλείνουν ραντεβού οι δικαιούχοι

Εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα στην υπόθεση των Τεμπών, Δημήτρη Καρώνη

Ο «καλός χριστιανός» Αμβρόσιος… ξαναχτύπησε στην… κυριολεξία: Σήκωσε την ποιμαντορική του ράβδο κατά σκυλιού





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
macron_mitsotakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελιζέ: Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα

D4vd
LIFESTYLE

Ο τραγουδιστής D4vd κατηγορείται για τη δολοφονία 14χρονης που βρέθηκε διαμελισμένη στο αυτοκίνητό του

genethlia paok thessaloniki – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

100 χρόνια ΠΑΟΚ: Το… ασπρόμαυρο ποτάμι στην Αριστοτέλους για το πάρτι γενεθλίων του δικέφαλου του Βορρά (Photos/Video)

jennifer-lopez
LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ στο πλευρό της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ; Το μεγάλο στοίχημα της παραγωγής

Xaidari (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Τέσσερις ώρες διήρκησε η επέμβαση στην 13χρονη που έπεσε από την κουπαστή του σχολείου – «Από θαύμα σώθηκε», λένε οι γιατροί 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimitris_markopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

oropos_lewforeio
ΕΛΛΑΔΑ

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

benitez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

syrigos portosalte (1)
LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

kovesi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3