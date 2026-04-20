Εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα στην υπόθεση των Τεμπών, Δημήτρη Καρώνη

Εμπρηστική επίθεση σε βάρος του καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα στην υπόθεση των Τεμπών, Δημήτρη Καρώνη ερευνά η ΕΛΑΣ.

Η επίθεση έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτερας. Ο Δημήτρη Καρώνης είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητο του στην Πανεπιστημιούπολη κοντά στη Λέσχη στου Ζωγράφου. Οι δράστες περιέλουσαν το αυτοκίνητο με εύφλεκτο υγρό και του έβαλαν φωτιά.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Ο Δημήτρης Καρώνης στην πραγματογνωμοσύνη του για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών απέδωσε την πυρόσφαιρα στα έλαια σιλικόνης των μηχανών.

Η ομάδα «Κυριάκος Ξυμητήρης – Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους» ανέλαβε την ευθύνη της εμπρηστικής επίθεσης με τηλεφώνημα στην Εφημερίδα των Συντακτών.



