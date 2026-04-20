search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 17:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.04.2026 15:45

Ρόδος: Κάθειρξη 10 ετών σε 56χρονο που βίαζε την κόρη του με την οποία είχε αποκτήσει παιδί – Δύο χρόνια φυλάκιση και στην ίδια

20.04.2026 15:45
Ποινή κάθειρξης 10 ετών επέβαλε τη Δευτέρα, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω, σε βάρος 56χρονου κατοίκου της Ρόδου, ο οποίος παραπέμφθηκε για αιμομιξία και βιασμό της κόρης του.

Το ίδιο δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή και την κόρη του, με την οποία απέκτησαν κι ένα παιδί.

Ο 56χρονος παραδέχθηκε και ενώπιον του δικαστηρίου ότι είχαν ερωτικές σχέσεις με την κόρη του για χρονικό διάστημα στο παρελθόν. Η υπόθεση έφθασε στη δικαιοσύνη έπειτα από καταγγελία της κόρης, η οποία εκμυστηρεύτηκε τα όσα βίωνε σε μια φίλη της και παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, το οποίο εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026. Με βάση αυτό ακολούθησαν διώξεις σε βάρος τους.

Αρχικά σύλληψη του 56χρονου, στις 27 Νοεμβρίου 2025, μετά από ένταλμα που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή Ρόδου σε βάρος του και από τότε παρέμεινε στη φυλακή.

Η ίδια δήλωσε πως όλα ξεκίνησαν όταν εκείνη ήταν στην τρυφερή ηλικία των 16 ετών. Οι γονείς της -όπως είχε πει- είχαν χωρίσει και η ανήλικη τότε κοπέλα έμενε στο σπίτι της γιαγιάς της μαζί με τον πατέρα της. Η ίδια έχει καταγγείλει πως για τουλάχιστον 12 χρόνια βίωνε ένα μαρτύριο, με τον ίδιο της τον πατέρα να τη βιάζει σε καθημερινή βάση.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

ΚΟΣΜΟΣ

Τρόλεϊ «μπούκαρε» σε σουπερ μάρκετ στην Αυστρία – 1 νεκρός, 7 τραυματίες

LIFESTYLE

Σοκ στο Χόλιγουντ: Πέθανε στα 57 του ο ηθοποιός Πάτρικ Μαλντούν, γνωστός από τα «Days of Our Lives» και «Melrose Place»

LIFESTYLE

«Euphoria»: Η Sydney Sweeney εμφανίστηκε ολόγυμνη στο νέο επεισόδιο της σειράς (photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βανς καθ' οδόν προς τo Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες, σήμερα οι υπογραφές με το Ιράν λέει ο Τραμπ – «Δεν αποφασίσαμε ακόμη» λέει η Τεχεράνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 17:12
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

ΚΟΣΜΟΣ

Τρόλεϊ «μπούκαρε» σε σουπερ μάρκετ στην Αυστρία – 1 νεκρός, 7 τραυματίες

LIFESTYLE

Σοκ στο Χόλιγουντ: Πέθανε στα 57 του ο ηθοποιός Πάτρικ Μαλντούν, γνωστός από τα «Days of Our Lives» και «Melrose Place»

1 / 3