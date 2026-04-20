Δεσμεύτηκαν 42 ακίνητα του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων με τον «Πρόεδρο» και τον «Πούτιν»: Ανάμεσα τους και ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο

Πάνω από 40 ακίνητα σε όλη τη χώρα, 26 αυτοκίνητα και 7 σκάφη, που ανήκουν στο κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων που προφυλακίστηκε τον Φεβρουάριο, δέσμευσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Ανάμεσα στα ακίνητα που δεσμεύτηκαν είναι πολυτελείς μεζονέτες και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο. Έχουν προφυλακιστεί συνολικά 10 μέλη του κυκλώματος, συμπεριλαμβανομένων των δύο αδελφών, που κινούσαν τα νήματα και έφεραν τα ονόματα «Πρόεδρος» και «Πούτιν».

Το κύκλωμα δρούσε από το 2018 έως το 2026. Χρησιμοποιώντας εταιρείες «φαντάσματα», εικονικά τιμολόγια και ψευδείς βεβαιώσεις, ζημίωνε το ελληνικό δημόσιο ετησίως 120 εκ. ευρώ, με τη συνολική ζημία να ανέρχεται στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

