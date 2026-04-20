search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 17:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δεσμεύτηκαν 42 ακίνητα του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων με τον «Πρόεδρο» και τον «Πούτιν»: Ανάμεσα τους και ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο

Πάνω από 40 ακίνητα σε όλη τη χώρα, 26 αυτοκίνητα και 7 σκάφη, που ανήκουν στο κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων που προφυλακίστηκε τον Φεβρουάριο, δέσμευσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Ανάμεσα στα ακίνητα που δεσμεύτηκαν είναι πολυτελείς μεζονέτες και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο. Έχουν προφυλακιστεί συνολικά 10 μέλη του κυκλώματος, συμπεριλαμβανομένων των δύο αδελφών, που κινούσαν τα νήματα και έφεραν τα ονόματα «Πρόεδρος» και «Πούτιν». 

Το κύκλωμα δρούσε από το 2018 έως το 2026. Χρησιμοποιώντας εταιρείες «φαντάσματα», εικονικά τιμολόγια και ψευδείς βεβαιώσεις, ζημίωνε το ελληνικό δημόσιο ετησίως 120 εκ. ευρώ, με τη συνολική ζημία να ανέρχεται στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3