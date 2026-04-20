Χαϊδάρι: Στο χειρουργείο η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου – Παρουσίασε αιμοθώρακα και κατάγματα (video)

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μία 13χρονη μαθήτρια, η οποία έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, καταλήγοντας στο προαύλιο.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, το κορίτσι έχει μπει σε χειρουργείο, καθώς διαγνώστηκε με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμοθώρακα (εντοπίστηκε αίμα στον πνεύμονα), καθώς και κάταγμα λεκάνης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της 13χρονης είναι κρίσιμη, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των γιατρών δεν κινδυνεύει άμεσα η ζωή της.

Μόλις έγινε το ατύχημα και μετά από τηλέφωνημα της διευθύντριας, οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείομέσα σε 4 λεπτά.

Η 13χρονη διακομίστηκε εσπευσμένα στο «Αττικόν» όπου διασωληνώθηκε και από εκεί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών και εκπαιδευτικών, η 13χρονη ήταν καθιστή στην κουπαστή από τα κάγκελα του μπαλκονιού, πραγματοποίησε μια παλινδρομική κίνηση εμπρός – πίσω και έπεσε στο κενό.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

