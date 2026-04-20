Τροχαίο δυστύχημα στην Πέλλα – Νεκρός 51χρονος μετά από ανατροπή ΙΧ

Τροχαίο δυστύχημα, με έναν νεκρό, σημειώθηκε το μεσημέρι (περίπου στις 16.45) της Κυριακής (19/4) στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυκάρπης-Όρμας στην Πέλλα.

Όχημα που οδηγούσε 51χρονος άνδρας και επέβαινε 57χρονη γυναίκα, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον τραυματισμό της συνοδηγού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.

Διαβάστε επίσης:

