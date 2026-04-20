ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 15:16
20.04.2026 14:23

Ηλικιωμένη… ξέχασε τσάντα με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα μέσα στο λεωφορείο – Της επιστράφηκε ανέγγιχτη

LEOFORIO_FILE
αρχείου

Απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε το πρωί, όταν μία ηλικιωμένη ξέχασε σε λεωφορείο τσάντα που περιείχε 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα, η οποία ωστόσο της επιστράφηκε ανέγγιχτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη γραμμή 856, όταν η επιβάτιδα κατέβηκε από το λεωφορείο και άφησε πίσω την τσάντα της χωρίς να το αντιληφθεί. Λίγο αργότερα, άλλος επιβάτης εντόπισε το αντικείμενο και ενημέρωσε τον οδηγό, ο οποίος του ζήτησε να τοποθετηθεί μπροστά, εκτιμώντας ότι ο ιδιοκτήτης θα το αναζητήσει.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο οδηγός δέχθηκε ειδοποίηση από το κέντρο συντονισμού της ΟΣΥ, όπου τον ρωτούσαν αν έχει βρεθεί τσάντα στο όχημα. Τότε ενημερώθηκε για πρώτη φορά ότι το περιεχόμενό της ήταν ιδιαίτερα πολύτιμο.

Ο ίδιος, χωρίς να γνωρίζει τι υπήρχε μέσα, είχε ρίξει μόνο μια επιφανειακή ματιά, διακρίνοντας φρούτα. Ωστόσο, στο εσωτερικό της τσάντας βρίσκονταν 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την… απώλεια μόλις έφτασε στο σπίτι της και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι διαδικασίες εντοπισμού.

Η τσάντα τελικά παραδόθηκε μέσω των αρμόδιων αρχών στην ιδιοκτήτριά της.

google_news_icon

skai-andreas-gewrgiou-koullis-nikolaou
522c1f30-705f-4a59-8c3c-9c63c1d60cca
papafi_0
trifiatis- xristos-1
thessaloniki_pirovolismoi_2004_1920-1080_new
oropos_lewforeio
syrigos portosalte (1)
kovesi
pliromi-kinito-karta
kalxas (1)
skai-andreas-gewrgiou-koullis-nikolaou
522c1f30-705f-4a59-8c3c-9c63c1d60cca
papafi_0
