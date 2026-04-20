Ηλικιωμένη… ξέχασε τσάντα με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα μέσα στο λεωφορείο – Της επιστράφηκε ανέγγιχτη

Απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε το πρωί, όταν μία ηλικιωμένη ξέχασε σε λεωφορείο τσάντα που περιείχε 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα, η οποία ωστόσο της επιστράφηκε ανέγγιχτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη γραμμή 856, όταν η επιβάτιδα κατέβηκε από το λεωφορείο και άφησε πίσω την τσάντα της χωρίς να το αντιληφθεί. Λίγο αργότερα, άλλος επιβάτης εντόπισε το αντικείμενο και ενημέρωσε τον οδηγό, ο οποίος του ζήτησε να τοποθετηθεί μπροστά, εκτιμώντας ότι ο ιδιοκτήτης θα το αναζητήσει.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο οδηγός δέχθηκε ειδοποίηση από το κέντρο συντονισμού της ΟΣΥ, όπου τον ρωτούσαν αν έχει βρεθεί τσάντα στο όχημα. Τότε ενημερώθηκε για πρώτη φορά ότι το περιεχόμενό της ήταν ιδιαίτερα πολύτιμο.

Ο ίδιος, χωρίς να γνωρίζει τι υπήρχε μέσα, είχε ρίξει μόνο μια επιφανειακή ματιά, διακρίνοντας φρούτα. Ωστόσο, στο εσωτερικό της τσάντας βρίσκονταν 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την… απώλεια μόλις έφτασε στο σπίτι της και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι διαδικασίες εντοπισμού.

Η τσάντα τελικά παραδόθηκε μέσω των αρμόδιων αρχών στην ιδιοκτήτριά της.

Χανιά: Άγρια επίθεση από κουκουλοφόρο σε οδηγό λεωφορείου, στο νοσοκομείο το θύμα

Τροχαίο δυστύχημα στην Πέλλα – Νεκρός 51χρονος μετά από ανατροπή ΙΧ

Ηράκλειο: Το κρουασάν έκρυβε… κοκαΐνη