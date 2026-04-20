Χανιά: Άγρια επίθεση από κουκουλοφόρο σε οδηγό λεωφορείου, στο νοσοκομείο το θύμα

Επίθεση από έναν κουκουλοφόρο δέχθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής ο οδηγός ενός ηλεκτρικού λεωφορείου του Δήμου Χανίων, ενώ βρισκόταν στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου.

Ο 50χρονος οδηγός ανέμενε να ξεκινήσει το τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας, όταν δέχθηκε την επίθεση από την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Εκεί οι γιατροί προχώρησαν σε ράμματα μιας και τα τραύματά του στο κεφάλι ήταν ιδιαίτερα βαθιά.

Ο 50χρονος στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση.

Η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται το κίνητρο της επίθεσης να οφείλεται σε προσωπικές διαφορές.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο δυστύχημα στην Πέλλα – Νεκρός 51χρονος μετά από ανατροπή ΙΧ

Ηράκλειο: Το κρουασάν έκρυβε… κοκαΐνη

Τραγωδία στο υπουργείο Τουρισμού: 51χρονη υπάλληλος άνοιξε το παράθυρο και έπεσε στο κενό – Τι αναφέρει η ανακοίνωση (video)