Χανιά: Άγρια επίθεση από κουκουλοφόρο σε οδηγό λεωφορείου, στο νοσοκομείο το θύμα

Επίθεση από έναν κουκουλοφόρο δέχθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής ο οδηγός ενός ηλεκτρικού λεωφορείου του Δήμου Χανίων, ενώ βρισκόταν στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου.
Ο 50χρονος οδηγός ανέμενε να ξεκινήσει το τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας, όταν δέχθηκε την επίθεση από την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι.
Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.
Εκεί οι γιατροί προχώρησαν σε ράμματα μιας και τα τραύματά του στο κεφάλι ήταν ιδιαίτερα βαθιά.
Ο 50χρονος στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση.
Η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται το κίνητρο της επίθεσης να οφείλεται σε προσωπικές διαφορές.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
