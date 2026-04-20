Τραγωδία στο υπουργείο Τουρισμού: 51χρονη υπάλληλος άνοιξε το παράθυρο και έπεσε στο κενό – Τι αναφέρει η ανακοίνωση (video)

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου υπαλλήλου του υπουργείου Τουρισμού, που έπεσε από τον δεύτερο όροφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν το πρωί της Δευτέρας, στις 8:35, όταν η 51χρονη άνοιξε το παράθυρο και έπεσε στο κενό.

Στο σημείο υπήρξε αναστάτωση, ενώ αθλητές που έτρεχαν στο κέντρο της Αθήνας και περνούσαν από το σημείο έκαναν ΚΑΡΠΑ στην άτυχη γυναίκα, όμως δεν μπόρεσαν να την σώσουν.

Η 51χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον «Ευαγγελισμό», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πληροφορίες αναφέρουν πως δούλευε για πάνω από 20 χρόνια στο υπουργείο ενώ ήταν μητέρα 2 παιδιών.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Οι αρχές επικεντρώνονται κυρίως στο σενάριο της αυτοχειρίας, μιας και υπάρχουν πληροφορίες πως είχε προσπαθήσει να βλάψει τον εαυτό της και στο παρελθόν, μετά από επιλόχειο κατάθλιψη που πέρασε.

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση έσπευσε στο υπουργείο η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Το υπουργείο Τουρισμού εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος. Ανακοινώσεις θα πραγματοποιήσουν οι αρμόδιες αρχές»,

