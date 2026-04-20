search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 11:08
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.04.2026 10:28

Ρόδος: Προσωρινά ελεύθερος ο γυναικολόγος που έχει καταδικαστεί για τον βιασμό 21 ασθενών του

giatros2
pixabay

Ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τον ερχόμενο Νοέμβριο, αφέθηκε σήμερα έπειτα από πρόταση του Εισαγγελέα, ο 70χρονος γυναικολόγος από την Ρόδο ο οποίος είχε καταδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2025 σε κάθειρξη 73 ετών και 9 μηνών για ασέλγεια και βιασμό 21 γυναικών – ασθενών του κατά τη διαδικασία εξέτασής τους στο δημόσιο νοσοκομείο της Ρόδου.

Ο γυναικολόγος είχε καταδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2025 και από τότε μέχρι σήμερα, βρίσκονταν στις φυλακές. Το δικαστήριο όρισε ως όρους την παρουσίασή του δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Πάντως, ο 70χρονος γιατρός αρνείται εξ αρχής πλήρως τα όσα του καταλογίζονται και, μάλιστα, κατά την απολογία του στην ανακρίτρια Ρόδου, στις 9 Ιουνίου 2021, είχε δηλώσει αθώος και είχε υποστηρίξει πως τα όσα αναφέρουν στις μηνύσεις που έχουν υποβάλει οι 21 γυναίκες εναντίον του είναι ψευδή.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης με τη μήνυση που υπέβαλε μία 55χρονη τον Αύγουστο του 2020, με την οποία και στράφηκε εναντίον του γυναικολόγου, ανοίγοντας με τον τρόπο αυτό τον δρόμο για άλλες 20 γυναίκες που στράφηκαν δικαστικά εναντίον του.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMENIKO_SKAFOS
floridis
ERT_KTIRIO
asteroskopeio-meteoritis-doriforoi
mylonakis new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
oropos_lewforeio
syrigos portosalte (1)
kovesi
pliromi-kinito-karta
PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

LIMENIKO_SKAFOS
floridis
ERT_KTIRIO
1 / 3