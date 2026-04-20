ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 11:08
20.04.2026 10:19

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 50χρονος σε γλέντι αρραβώνων

20.04.2026 10:19
Ένας άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής (19/4), ενώ βρισκόταν σε κοινωνική εκδήλωση σε ξενοδοχείο σε παραθαλάσσιο οικισμό του δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο.

Ο άτυχος 50χρονος άνδρας μαζί με τη σύζυγο ήταν προσκεκλημένοι σε αρραβώνα, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα patris.gr.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, επειδή δεν αισθανόταν καλά αποφάσισε με τη σύζυγο του να επιστρέψουν στο δωμάτιο τους. Εκεί το ζευγάρι παρέμεινε για λίγη ώρα και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, κάθονταν στο τραπέζι της κουζίνας του δωματίου.

Όταν ο 50χρονος πήγε να σηκωθεί, κατέρρευσε μπροστά στα μάτια της γυναίκας του.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί απλά διαπίστωσαν το θάνατο του.

Την προανάκριση για την υπόθεση διερευνά το Α.Τ Μινώα Πεδιάδος, ενώ απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική έρευνα που θα γίνει.

Διαβάστε επίσης:

Νεκρή γυναίκα που έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού

Βόλος: «Λογιστής» έκλεψε 21 λίρες από ηλικιωμένη

Λιοσίων: Πώς οι Αρχές έφτασαν στον ανήλικο οδηγό που παρέσυρε τη 16χρονη (video)

ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για τέσσερις ανήλικους κολυμβητές στο Σούνιο

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Επιμένει ο Φλωρίδης – Εμείς αποφασίζουμε για τη θητεία της Παπανδρέου, όχι οι Βρυξέλλες

MEDIA

ΕΡΤ: Εαρινή σύναξη μαμάδων στο πρόγραμμα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μαγικό πλάνο: Το Αστεροσκοπείο «έπιασε» συστοιχία δορυφόρων της Space X και μετεωρίτη πάνω από τον Κορινθιακό ουρανό (video)

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: «Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση» – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

